Il Frosinone compra Ibrahimovic. Ma è solo un omonimo

Un Ibrahimovic al Frosinone. Detta così, molti tifosi hanno sognato ad occhi aperti pensando ad un clamoroso ritorno in campo del campione svedese. Ma poco dopo l’arcano è stato svelato: si tratta solo di un caso di omonimia. L’Ibrahimovic in questione si chiama Arijon, ha 17 anni, tedesco di origini kosovare, nato a Norimberga. E’ un giovane centrocampista offensivo molto promettente cresciuto nel Bayern Monaco. Il Frosinone, dopo averlo seguito con i suoi osservatori, lo ha preso in prestito. E’ il secondo giocatore che il club laziale acquista dal Bayern: a luglio era arrivato l’attaccante Cuni. Ibrahimovic militerà nella Primavera di Gregucci ma lo staff di Di Francesco lo terrà sotto osservazione per seguirne la sua crescita. Curiosamente giocherà insieme a Totti (Cristian, figlio di Francesco): di nome una coppia da sogno, di fatto chissà.