Il funzionamento della “bussola” del cambiamento del sistema climatico al contesto italiano

Si è tenuto mercoledì 5 aprile in diretta alle 10,30 dalla Sala Gialla del Cnel a Roma, l’ASviS Live “L’International system change compass nel contesto italiano. Realizzare il Green deal europeo: implicazioni globali e per l’Italia”.

L’evento in italiano e inglese, organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e dal Club di Roma, è stato l’occasione pScrive l’Asvis: er lanciare anche in Italia il Rapporto “International system change compass”, realizzato dal Club di Roma insieme a Systemiq e a Open society european policy institute, e riflettere sulla sua applicazione nel contesto italiano, ovvero sui cambiamenti di sistema necessari per trasformare l’economia del Paese verso uno sviluppo sostenibile. Il documento vuole essere uno strumento per generare dibattito intorno al tema della transizione verde e giusta, tenendo conto del recente cambio di governo nel nostro Paese e dell’attenzione sempre più importante che viene data al ruolo delle città e agli impatti climatici locali.

Scrive l’Asvis: “Le crisi interconnesse del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell’inquinamento non possono attendere anni per raggiungere soluzioni e definire politiche. I sistemi nazionali e internazionali devono cambiare più velocemente, il che significa ridefinire gli obiettivi che i governi si prefiggono e le modalità con cui tutti lavorano per raggiungere tali obiettivi. L’International System Change Compass definisce la portata di questo cambiamento. Sappiamo che le riduzioni delle emissioni attraverso l’efficientamento graduale non saranno sufficienti. Piccoli cambiamenti all’interno dell’attuale sistema economico non risolveranno la crisi delle risorse, non risolveranno la crisi della biodiversità e non affronteranno le ingiustizie tra Paesi e nei Paesi. Solo un approccio olistico che affronti l’impatto dell’utilizzo delle risorse in Europa e l’impronta di consumo complessiva può realizzare la transizione inclusiva necessaria per salvare il nostro pianeta e fornire un futuro equo a tutti noi”.