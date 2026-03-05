Il Future Paper, sfida senza precedenti per l’Italia

Il Future Paper, pubblicato oggi, dedicato alla valutazione preventiva delle nuove leggi in termini di impatto sociale e ambientale sulle giovani e sulle future generazioni (VIG) resa obbligatoria dalla legge n.167/2025. Il Rapporto (elaborato nell’ambito del progetto Ecosistema Futuro –www.ecosistemafuturo.it, valutazione preventiva delle nuove leggi in termini di impatto sociale e ambientale sulle giovani e sulle future generazioni (VIG) illustra numerose raccomandazioni su come applicare la ViG in modo non burocratico, in vista dell’elaborazione dei decreti attuativi, così da trasformare in profondità il modo di disegnare le politiche pubbliche.

Per sapere di più sull’evento in corso presso l’Auditorium di Save the Children si può consultare la pagina https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-25076/il-5-marzo-levento-asvis-save-the-children-sulla-valutazione-di-impatto-generazionale.

Oggi la Commissione europea ha adottato la Strategia

europea di giustizia intergenerazionale, al disegno della quale anche gli esperti ASviS

hanno lavorato nei mesi scorsi. Per chi fosse interessato allego la Strategia europea

