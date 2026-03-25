Il futuro del lavoro giovanile nelle aree rurali: sfide, opportunità e nuove politiche

Webinar di oggi 25 marzo 2026 alle ore 15

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Oggi, 25 marzo 2026, verrà presentato il nuovo policy brief di EURYO – European Rural Youth Observatory, dedicato a un tema sempre più centrale per le politiche europee: il futuro dell’occupazione giovanile nelle aree rurali, il cui Research Coordinator è la prof.ssa Anronella Rocca, che insegna statistica economica – professore associato – presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Il documento, intitolato “Future employment opportunities and changes in rural youth labour markets”, offre una lettura aggiornata delle trasformazioni in atto nei mercati del lavoro rurali, tra transizione digitale, intelligenza artificiale e green economy . In un contesto in cui i giovani affrontano percorsi sempre più lunghi e incerti verso l’ingresso nel lavoro, le aree rurali mostrano criticità ancora più accentuate: minori opportunità occupazionali, lavori di qualità inferiore, difficoltà di accesso ai servizi e maggiore rischio di esclusione sociale.

I dati evidenziano come i giovani che vivono nelle aree rurali siano più esposti al rischio di diventare NEET (Not in Education, Employment or Training), con divari territoriali particolarmente marcati in diversi Paesi europei. Allo stesso tempo, le trasformazioni tecnologiche e ambientali aprono nuove opportunità – dall’agricoltura di precisione alle energie rinnovabili – che però rischiano di rimanere inaccessibili senza adeguati investimenti in competenze, infrastrutture e servizi.

Uno degli elementi più innovativi del policy brief è l’integrazione tra analisi quantitativa e risultati di workshop partecipativi realizzati in diversi Paesi europei, che restituiscono direttamente la voce dei giovani. Tra le principali criticità emerse: scarsa diversificazione dei lavori, bassi salari, diffusione del lavoro informale, difficoltà di mobilità e accesso limitato alle opportunità offerte dalla digitalizzazione.

Il messaggio chiave è chiaro: le politiche attuali, come la Youth Guarantee, non sono sufficientemente adattate alle specificità dei contesti rurali. Servono interventi place-based, capaci di integrare occupazione, formazione, mobilità e servizi, e di rispondere concretamente alle condizioni di vita dei giovani nei territori.

Che cos’è EURYO

EURYO – European Rural Youth Observatory è una rete europea di ricerca e policy che riunisce studiosi e istituzioni impegnati nello studio delle condizioni di vita dei giovani nelle aree rurali di tutta Europa (https://www.euryo.org/web/). La sua missione è duplice: da un lato produrre evidenze scientifiche comparabili a livello europeo, dall’altro contribuire al dibattito pubblico e al disegno di politiche più efficaci e inclusive.

Attraverso policy brief, progetti di ricerca e iniziative partecipative, EURYO promuove un approccio che mette al centro i giovani, dando voce alle loro esperienze e ai loro bisogni, con l’obiettivo di rafforzare la coesione territoriale e sostenere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.

La presentazione di oggi rappresenta dunque un’importante occasione di confronto su come ripensare le politiche per i giovani in Europa, partendo da una domanda cruciale: come garantire opportunità reali di lavoro e di vita nelle aree rurali del futuro?

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