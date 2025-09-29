Il futuro del legno parte dal Sud: a Portici si presenta la rete interuniversitaria LabNetMed-Legno

Verrà presentata domani al Dipartimento di Agraria della Federico II, nella Reggia di Portici, la Rete Interuniversitaria LabNetMed-Legno, coordinata dalla Beatrice Faggiano, istituita tra dieci atenei e quindici Dipartimenti, di cui l’Università federiciana è capofila, con lo scopo di sviluppare la filiera del Legno nell’Italia Meridionale. L’appuntamento è domani, martedì 30 settembre alle 11 a Portici, nella Sala Cinese del Dipartimento, in via Università 100.

Ai saluti istituzionali seguirà la presentazione della rete LabNetMed-Legno, con l’intervento della coordinatrice e dei responsabili scientifici dei dipartimenti della Rete, che illustreranno le principali linee di azione sui tre macrotemi prioritari: gestione sostenibile delle risorse forestali, ingegneria delle strutture, dei componenti edilizi e dei materiali e architetture sostenibili, tecnologia e design. Nel pomeriggio sono in programma due tavole rotonde a cui prenderanno parte rappresentanti della comunità scientifica, delle istituzioni e delle associazioni che operano nel settore del legno.

“La valorizzazione del patrimonio forestale per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno” e “Il legno materiale rinnovabile per la decarbonizzazione nel settore delle costruzioni“sono i temi di cui si discuterà. Le tavole rotonde saranno moderate dalla giornalista Laura Bettini.

Gli atenei LabNetMed-Legno

La Rete Interuniversitaria LabNetMed-Legno è composta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università degli Studi del Sannio, l’Università degli Studi del Molise, l’Università degli Studi della Basilicata, l’Università degli Studi del Salento, l’Università degli Studi della Calabria, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Enna Kore.

Qui il programma dettagliato