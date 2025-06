Il futuro del turismo in Campania: visioni tecniche e politiche a confronto al Maximall Pompeii

“Il futuro del turismo in Campania” è il tema al centro dell’incontro che vedrà rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria del settore a confronto tra strategie e visioni condivise per una gestione integrata delle destinazioni regionali. L’appuntamento è lunedì 16 giugno (ore 10) in una raffinata sala del cinema Nexus del Maximall Pompeii.

Fitto e autorevole il panel degli interventi che si apre con la relazione dei tecnici: Raffaele De Luca, presidente Ente Parco Nazionale del Vesuvio; Alessandro Fimiani, direttore Agenzia Regionale Campania Turismo; Francesco Eriberto d’Ippolito, direttore del dipartimento Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Luciano Lepre, presidente fondazione “Ad Astra” e Salvatore Graziano, ceo dell’impresa sociale “Vesuvius Tourism”. A seguire la visione più strettamente politica con Mario Casillo, presidente del gruppo PD in Consiglio regionale e Vincenzo Cirillo, consigliere delegato Città Metropolitana di Napoli. Modera Gianni Russo.