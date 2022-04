Il futuro della città oltre il Patto per Napoli: istituzioni e aziende si incontrano a Palazzo San Giacomo

L’Assessore al Bilancio del Comune di Napoli Pier Paolo Baretta incontra il network di aziende della Fondazione Ottimisti&Razionali. Il workshop, dal titolo “Il Patto per Napoli. Dalle emergenze al futuro”, si svolgerà martedì 26 aprile, dalle ore 11.30 alle 13, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo.

Il Patto per Napoli, accordo firmato lo scorso mese di marzo tra lo Stato e il Comune di Napoli punta con un ingente impegno di risorse (1 miliardo e 231 milioni fino al 2042) alla riorganizzazione e al rilancio della città, a partire dal risanamento della macchina comunale, dal suo efficientamento, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla riorganizzazione delle partecipate. Ma il Patto – questo il senso dell’incontro – deve diventare per Napoli una Grande Occasione. Occasione per un futuro di sviluppo e di crescita, di attrazione di investimenti, di impegno di modernizzazione della città in tutti i suoi aspetti: dalle infrastrutture alla mobilità, dal settore turistico allo sviluppo sostenibile e digitale delle aziende.

Il workshop sarà quindi un utile momento di dialogo e confronto fra aziende e istituzioni, il cui obiettivo sarà raccogliere proposte e programmi di sviluppo sostenibile e di crescita del territorio. Protagonisti del workshop saranno, tra gli altri: Simona Benedettini, Energy Analyst della Fondazione Ottimisti&Razionali; Giancarlo Carriero, Presidente della Sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli; Gianluca Ciullo, Business Development & Project Management di RINA; Erasmo D’Angelis, Segretario Generale dell’Autorità di bacino esperto Grandi Rischi; Antonio D’Apuzzo, Site Development Head di Novartis; Marcello Di Caterina, Vicepresidente di Alis; Matteo Mammì, CEO EMEA Helbiz e Michelangelo Suigo, External Relations, Communication & Sustainability Director di Inwit S.p.A. L’incontro sarà moderato da Claudio Velardi, Presidente della Fondazione Ottimisti&Razionali, e concluso da Pier Paolo Baretta, Assessore al Bilancio del Comune di Napoli.