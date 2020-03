Il futuro della Gran Bretagna e le baby gang che tengono in ostaggio Napoli

Dopo la Brexit l’Inghilterra si chiamerà ancora Regno Unito, ma torna a essere un’isola

Esce dall’Europa dove la monarchia è presa ancora sul serio per mettersi sotto la protezione degli Stati Uniti e subirne la colonizzazione. Rinuncia così – il premier non l’ha capito – al prestigio che fuori dal nostro provincialismo non avrà più. Ritirato il ponte levatoio sulla Manica il paese ripristina le sue frontiere naturali. I clandestini non sanno nuotare e non toglieranno più il lavoro alle Lady che anelano di fare le badanti. Non si accoglie più nessuno che non parli inglese e non abbia una specializzazione. Pazienza se, poi, gli spaghetti verranno scotti e la pizza avrà il sapore del pudding.

La vita dei napoletani nelle mani delle baby gang

Non si sente più parlare della Camorra. È come se non sia mai esistita, spazzata da bimbi che giocano a fare i criminali e si fanno ammazzare. Nessuno dovrebbe morire a 15 anni. Chissà perché il Rolex esercita un tale fascino a Napoli sui piccoli delinquenti da rischiare la vita. Sconfitta l’epidemia, Presidente, é urgente combattere quest’altro virus, che sembra uccidere di meno ma è ancora più pericoloso perché sconvolge la città, oggi invivibile. Gli adulti distruggono, poi, il pronto soccorso, reato considerato minore da una procura travolta anch’essa dalla criminalità ormai endemica.

L’Italia non è il terzo paese al mondo più contagiato, ma il più ingenuo

Come biasimare i direttori sanitari e scientifici che hanno finalmente l’occasione di apparire in TV e sui giornali? Ogni giorno aumentano i morti nelle zone rosse e le conferenze stampa. Paralisi delle attività sociali e commerciali. Si ferma persino lo sport. Il governo non c’entra nella. Le notizie allarmanti vengono dagli ospedali e dai media. Gli stranieri più furbi, se muore un anziano affetto da grave forma di polmonite o chi ha un tumore all’ultimo stadio, attribuiscono il decesso a quella malattia, non al Coronavirus. Ecco perché oggi untori non sono più i cinesi, ma quei fessi degli italiani.

In Cina chi non rispetta i divieti di accesso nelle zone di contagio rischia sette anni, da noi una multa di 102€

Sono molteplici e non facili da classificare le sfaccettature dell’idiozia. Gli imbecilli hanno una tale vastità di risorse che, se sapessero agire al contrario del loro istinto, sarebbero geniali. Riescono, per futili e insignificanti motivi, senza alcun vantaggio, a mettere a repentaglio la propria salute. Si trovano esempi ogni giorno, ovunque. Un caso inedito si è verificato al posto di blocco di una zona rossa del lodigiano. 18 persone hanno eluso i controlli – alcuni per entrare, altri per uscire di soppiatto dai luoghi dove il virus ha maggiore pericolo di contagio – solo per fare visita ai parenti.

Finalmente i giovani capiscono che vivere non è facile come credevano

Gli anziani, seppure soggetti più a rischio, non drammatizzano. Ne hanno viste di tutti i colori nella loro complicata esistenza. Hanno imparato a subire, stringendo i denti, e sanno che le disgrazie si affrontano con rassegnazione. Per i giovani, invece, che non hanno conosciuto la guerra, né la fame e neppure il terrorismo, il virus è il primo disagio che affrontano da quando sono nati. Non è un bene, ma un’occasione perché capiscano che la vita non è solo piacere. Quando supereremo l’epidemia nulla sarà più come prima. Saranno tutti più maturi e consapevoli delle responsabilità.

Nessuno muore se il turismo è in crisi e i negozi sono vuoti

Ma che importa se salta il giro d’Italia e la Milano Sanremo, se la Coppa d’Europa di Calcio verrà rimandata di qualche mese e se le Olimpiadi di Tokio saranno disputate in autunno? Gli alunni sopravvivranno anche se non si completerà il programma scolastico. Non è grave neppure se il campionato di Serie A viene falsato da partite senza pubblico. Nulla è più importante e urgente che cercare di bloccare l’epidemia e salvare alcune vite umane, magari di qualche vecchietto inutile. Tanto, siamo abituati alle crisi economiche. Perché drammatizzare proprio ora che c’è di mezzo la salute?

Giustizia e infanzia abbandonata al tempo del Coronavirus

Rischia l’ergastolo il carabiniere che, anche per proteggere la fidanzata, si è difeso dal rapinatore mascherato che gli aveva puntato la pistola alla tempia per rubargli l’orologio. Poi risultò essere un bambino. All’inizio accusato di eccesso di legittima difesa, ora è indagato per omicidio volontario. Quando saranno ascoltati i testimoni attendibili – chissà se tra quelli che distrussero l’ospedale – rischierà l’aggravante della premeditazione. Infatti, pare che abbia fatto in modo di essere aggredito per potere poi uccidere il ragazzo innocente. In questa società non è solo la maionese a impazzire.