Il gabbiano reale monitorato a Venezia da otto anni: una realtà in molte città

di Salvatore Vicedomini

Il Gabbiano reale (Larusmichahellis) è una delle specie di uccelli più comuni che popolano le zone costiere della nostra penisola. Questi esemplari, appartenenti all’ordine dei Lariformi, si sono evoluti per condurre una vita prettamente marina o palustre, gregari ed ottimi volatori, distribuiti in tutto il mondo, ma da diversi decenni si sono adattati a saper vivere e nidificare anche all’interno di territori costieri.

Questi uccelli opportunisti ed intelligenti dal becco e zampe gialle di tipo anisodattilo con tre dita anteriori palmate ed ali lunghe ed aguzze, sono diventati da tempo una presenza permanente in molte città italiane e quindi da considerarsi appartenenti ad una – specie sinantropica – a pieno titolo. Hanno cominciato, dalla fine del secolo sorso, a vivere in habitat altamente antropizzati, accettando il disturbo proveniente delle attività umane per poi trarne vantaggi, ottenendo un forte incremento demografico specialmente del suo areale riproduttivo.

Tale espansione è dovuta certamente alla sua natura adattabile e opportunistica, alla drastica riduzione dello sterminio diretto sulle sue colonie(essendo specie protetta “legge 157/92” in base al suo ruolo ecologico negli ecosistemi marini e costieri) ed a fattori che hanno portato all’aumento di fonti alimentari, quali la vasta crescita della pesca industriale e l’aumento del flusso turistico delle nostre città.

A Venezia le prime coppie nidificatrici sono state osservate a partire dagli anni 2000 e a questo riguardo nel 2017 il comune di Venezia ha commissionato CORILA (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia) di monitorare la popolazione dei gabbiani reali nell’intera città lagunare. La strategia di questo progetto consiste nel migliorare la pacifica convivenza tra turisti, cittadini e gabbiani visto che la notevole persistenza arrogante degli uccelli è causa di fastidi alle persone con conseguente dispersione di spazzatura intorno ai contenitori, aggressioni e predazioni di cibo verso i turisti, e danni agli edifici per la costruzione di nidi sui tetti.

Gli studi dalla naturalista e ricercatrice Francesca Coccon di CORILA e Matteo Zucchetta del CNR hanno fatto emergere risultati molto interessanti. A tal proposito la ricercatrice Coccon ha affermato “questa ricerca è nata nel marzo del 2017 perché VERITAS, la società che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti del comune di Venezia, iniziando un cambio gestionale, ossia passando dalla raccolta nei contenitori a quella porta a porta dei cittadini e delle attività commerciali, ha deciso di voler effettuare un monitoraggio dei gabbiani reali nel capoluogo veneto. Quindi ha contattato la società corila ed il comune per osservare gli effetti di questa variazione della raccolta della spazzatura sia sulla presenza che sul comportamento del gabbiano reale. In particolare – ha continuato la Coccon – il primo step, da marzo 2017 a dicembre 2018, ha riguardato presenza e comportamento per poi proseguire con un monitoraggio più completo per tutto il centro storico finalizzato ad aggiornare le stime di popolazione che risalivano al 2005 compiute dal famoso etologo Danilo Mainardiche stimò la presenza di 25 coppie riproduttive,ma che nel 2017 non eranopiù ne realistiche e ne utili”.

La presenza di questi uccelli predatori è aumentata notevolmente specialmente nelle zone del centro di Venezia in cui si osserva una elevata densità di gabbiani che in alcuni casi hanno perfino strappato cibo dalle mani dei turisti, in particolare nella zona dei ristoranti e bar tra i sestieri di Santa Croce, San Polo, Dorsoduro e San Marco, oltre che nel luogo dove è situato il mercato del pescecome Rialto e Santa Margherita .

Nonostante il cambio di metodologia della raccolta dei rifiuti, i gabbiani sono passati ad adottare altre strategie alimentari come ci conferma la ricercatrice: “considerando che in città non temono nessun predatore naturale e nonostante la presenza di alcuni rapaci,come una coppia di falchi pellegrini, hanno iniziato ad aumentare le predazioni dei colombi durante l’intero anno attuando anche la tecnica delmobbing; un comportamento di questi uccelli, specialmente nel periodo della stagione riproduttiva, quando aggrediscono o infastidiscono altri competitori o gli stessi esseri umani che si approssimano ai loro siti di nidificazione, al fine difendere e tutelare la loro prole. Ed anche gli stessi rapaci se si avvicinano ai nidi sono respinti ed allontanati con una strategia di gruppo, che rimane sempre la loro forza dominante. Inoltre – ha aggiunto la Coccon–predano anche granchi, seppie ed i cefali soprattutto nei canali interni del centro storico dove, specialmente nel periodo invernalela temperatura dell’acqua è più alta. I pesci una volta ammassati nei canali sono ben visibili dall’alto ed i gabbiani , spesso insieme ai cormorani, banchettano fino a completa sazietà”.

Il monitoraggio, effettuato da 16 punti di osservazione strategici della città, al primo step del 2018 ha riscontrato la presenza di circa 450 coppie riproduttive in tutto il centro storico, come ci conferma la ricercatrice:“dopo il primo censimento siamo passati al secondo step del 2021 rilevando la presenza di poco più di 500 coppie, per poi passare nel 2024 alla stima di circa 350 coppie riproduttive, che corrispondono ad un calo del 34 – 35% pur mantenendo una stabilità della popolazione. Uno dei fattori – ha sottolineato la Coccon – può essere imputabile a diverse cause tra cui in primis lavori di ristrutturazione edilizia, perché con il bonus 110% vi è stato un rilevante aumento dei cantieri installati sugli edifici come si poteva constatare dalle osservazioni dall’alto. Tutto ciòha causato sia un disturbo antropico che una diminuzione della superficie a disposizione dei gabbiani per nidificare. Un altro fattore rilevante è da imputare alla variazione metereologica che ha determinato un’abbondante piovosità e registrazione di temperature abbastanza rigide nel periodo primaverile degli ultimi tre anni influendo marcatamentesulla nidificazione e la sopravvivenza sia delle uova che dei piccoli”.

Per quanto riguarda le possibili strategie da adottare per limitare efficacemente i problemi causati dall’interazione antropica con questa specie di uccelli,CORILA ha suggerito alcune proposte, come ci conferma la ricercatrice Coccon: “ La prima misura da seguire è tenere bene informati i turisti soprattutto per quanto riguarda la problematica legata allo scippo del cibo dalle mani delle persone o alla sottrazione dei pasti dai tavolini dei bar-ristoranti. Quindi, a mio avviso, si dovrebbe partire da una intensa e insistente campagna d’informazione dei ristoratori mettendo in guardia gli avventori, perché si conosce bene dove i gabbiani compiono questi furti alimentari con maggior frequenza tenendo informati i turisti preventivamente dell’esistenza di questo fenomeno. Poi ci sarebbero delle misure per i gabbiani stessi come la rimozione coatta dei nidi dai tetti o la sterilizzazione degli esemplari adulti, oltre al montaggio di fili tesi paralleli nelle zone dove avvengo gli scippi alimentari ed infine l’installazione di tende parasole nelle zone dei locali che servono cibo all’aperto, in modo da impedire anche se parzialmente di essere vistida questi uccelli opportunisti”.

Questo monitoraggio conferma il fatto che in futuro ci sarà sempre una maggiore interazione tra la fauna selvatica e noi esseri umani e solo con un comportamento intelligente si potranno ottenere risultati per una pacifica convivenza con il gabbiano di città.