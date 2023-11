Il Gal Cilento, il piano di sviluppo punta su artigianato e dieta mediterranea. Dalla Regione 6,4 mln

Con decreto n. 781 del 24 novembre scorso la Regione Campania ha approvato la graduatoria provvisoria relativa all’attuazione strategie di sviluppo locale – bando per la selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale. Nella stessa risulta utilmente collocato il GAL Cilento con una dotazione pari a 6.4 milioni di euro, corrispondente alla richiesta operata.

La nuova Strategia di Sviluppo Locale, presentata sul CSR Campania 2023-2027, è incentrata su “L’artigianato della dieta mediterranea”. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale unico del Cilento e offrire nuove prospettive economiche per la comunità, promuovendo al contempo la sostenibilità e la collaborazione tra generazioni.

«Si tratta – afferma il presidente Gabriele De Marco – della terza programmazione che il GAL Cilento porta avanti. Sulla scia del successo ottenuto con le altre due siamo pronti a fare del nostro meglio per far crescere ancora il territorio dando spazio, in questo caso, ad imprese che puntino sull’artigianato. Si tratta di tradizioni che stanno via via scomparendo e invece il nostro obiettivo è quello di farle permanere, sviluppare, valorizzando le eccellenze».

«Una nuova sfida ci attende – dichiara il vice presidente Daniela Di Bartolomeo – e come per le altre già affrontate in passato saremo pronti a valutare i tanti progetti che ci verranno proposti per favorire quelli davvero validi ed efficaci. Avremo modo di dare l’opportunità di nascita a circa un centinaio di imprese che daranno nuova linfa all’economia dei diversi territori di riferimento».

«La progettualità incentrata sull’artigianato della dieta mediterranea ha avuto successo, trovando riscontro in Regione Campania. Continueremo a valorizzare le attività private per garantire un moltiplicatore economico reale per il nostro territorio» è il commento del coordinatore Luca Cerretani.