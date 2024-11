Il Gala Cinema Fiction 2024 premia la Titanus di Guido Lombardo

E’ stato assegnato al presidente della Titanus Guido Lombardo il premio speciale «Gala Cinema Fiction-Italian Identity 2024» per la «meritoria attività” della casa di produzione e distribuzione cinematografica fondata 120 anni fa a Napoli , nel 1904, da Gustavo Lombardo. Il premio, consistente in una scultura realizzata dall’artista Lello Esposito, è stato consegnato oggi da Titta Fiore, presidente della Film Commission Regione Campania, nel Palazzo Ischitella nel corso della cerimonia di inaugurazione della 16/a edizione del «Galà” ideato e prodotto da Valeria Della Rocca e diretto da Marco Spagnoli. «Un premio che rappresenta – sottolineano gli organizzatori – l’ideale abbraccio che la città di Napoli intende riservare alla più celebre industria di ‘immagini in movimento’ della storia del cinema italiano e non». Presenti all’incontro, con il presidente Lombardo, anche l’amministratore delegato della Titanus Massimo Veneziano e il vicepresidente Simone Conti, per questo evento che dedica alla Titanus la giornata inaugurale della manifestazione organizzata dalla Solaria Service con il contributo del Comune di Napoli e della Film Commission Regione Campania e il patrocinio dell’Agis. «Un premio che mi onora e mi commuove – dice Guido Lombardo – perché viene assegnato alla Titanus nella meravigliosa Napoli, città ricca di storia e di cultura, dove tutto ha avuto inizio dal genio di mio nonno Gustavo. Un riconoscimento importante che celebra la nostra attività ultracentenaria e che condivido con tutte le persone che mi sono state e mi sono accanto in questa nostra impresa, a partire da Massimo Veneziano e Simone Conti, i miei più stretti collaboratori, animati dallo stesso spirito intraprendente e dagli stessi valori che furono di nonno e di mio padre. Il mio ringraziamento va a loro ea tutti coloro che, con specifiche mansioni, lavorano con passione, competenza e professionalità per perpetuare, nel solco tracciato 120 anni fa, il nome della Titanus in Italia e nel mondo». L’omaggio alla Titanus prosegue sul grande schermo con la proiezione, al Cinema Filangieri, del docufilm «Titanus 1904» prodotto da Luiss Business School per la regia di Giuseppe Rossi con Valentina Corti. Alla premiazione erano presenti, inoltre, il direttore dei Master di Luiss Business School Luca Pirolo, il delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi, il direttore del Cptv Rai di Napoli Antonio Parlati, lo scultore Lello Esposito e diversi artisti, come Marzio Honorato, Patrizio Rispo, Antonella Stefanucci, Miriam Candurro, Giacomo Rizzo, che hanno voluto unirsi alla dedica che Napoli ha riservato alla Titanus.