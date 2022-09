Elezioni, il gas infiamma la politica: Calenda rilancia il nucleare

All’indomani delle parole di Matteo Salvini sulle sanzioni alla Russia, il prezzo del gas in Europa e in Italia torna a impennarsi a causa del blocco del Nord Stream I, il gasdotto gestito da Gazprom chiuso ufficialmente per dei guasti tecnici. E così la politica italiana torna a infiammarsi. Ieri il leader della Lega, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, aveva detto: “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”. Parole che il segretario del Pd Enrico Letta aveva commentato con un eloquente “Credo che Putin non l’avrebbe detta meglio”. Ma anche dal Terzo Polo era arrivate critiche: “Prima ha minacciato di querelare tutti quelli che lo definiscono filorusso, poi ha ripreso a dire con veemenza che bisogna togliere le sanzioni alla Russia. Salvini ed il manuale di come perdere una causa” ha detto Davide Faraone di Italia Viva. “Le posizioni del centrodestra sulle sanzioni alla Russia mi sembrano difficili da comprendere:quando sento parlare Salvini di sanzioni mi sembra di ascoltare la propaganda di Putin” insiste Mara Carfagna di Azione. Ma anche Giorgia Meloni aveva contestato l’idea di Salvini, affermando che l’Italia “non sarà l’anello debole dell’Europa”.

Salvini: Qui non sono filorussi

Oggi Salvini è tornato sulla questione spiegando che “qui non ci sono filorussi, noi siamo filoitaliani e conto che in Europa si sveglino e accendano la luce. Come noi i sindacati e le categorie indicano che l’emergenza è aiutare a pagare le bollette, non perché lo chiede Mosca, ma Bolzano, Milano, Roma”. L’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Partito democratico, ribatte però in una intervista a La Stampa che “le sanzioni stanno funzionando, le reazioni russe lo dimostrano. Il tema del prezzo del gas riguarda tanti Paesi, non solo l’Italia: e il possibile accordo europeo sul tetto al prezzo del gas, insieme a misure nazionali, è fondamentale per famiglie e imprese”. Ma c’è chi rilancia e guarda già oltre il gas, ed è Carlo Calenda, per il quale “in prospettiva, l’unica fonte stabile, costante e non intermittente che abbiamo se vogliamo arrivare a Net Zero nel 2050, che può mixarsi con le rinnovabili, è il nucleare. Noi abbiamo nel nostro piano il fatto di portare l’Italia al nucleare, altrimenti non si arriva a Net Zero”. Una soluzione che, come al solito, è destinata a far discutere.