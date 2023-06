Il generale Giovanni Maria Iannucci si insedia al Comando delle Forze operative Sud dell’Esercito

L’inno d’Italia ha aperto, questa mattina a Palazzo Salerno a Napoli, la cerimonia di avvicendamento al Comando delle Forze operative Sud dell’Esercito, alla presenza del Capo di stato maggiore dell’Esercito, il generale Pietro Serino. Il generale di corpo d’armata Giuseppenicola Tota ha ceduto il comando al parigrado Giovanni Maria Iannucci. Intervento colmo di emozione quello del generale Tota, che aveva assunto l’incarico di comando al ComFop Sud a ottobre di tre anni fa. Ha, quindi, espresso i propri sentimenti di stima e gratitudine per l’operato e la leale collaborazione offerta nel suo periodo di comando che hanno consentito alle Forze Operative Sud di distinguersi per la loro efficienza e professionalita’. Tota ha, poi, rivolto un saluto commosso alla grande famiglia dell’Esercito, che lascia al termine di circa 44 anni di servizio, e un ringraziamento alla propria famiglia per il sostegno avuto nel corso della carriera. Un particolare ringraziamento l’ha riservato a Napoli e ai napoletani, sulle note di Napul’e’ di Pino Daniele intonate dalla fanfara della brigata bersaglieri Garibaldi di Caserta. Il generale Iannucci, che assume l’incarico al termine di quello di comandante della Nato Mission Iraq, ha definito quello di oggi “un giorno importante”, per poi ringraziare i vertici dell’Esercito “per la fiducia che mi e’ stata accordata”. Il Comando delle Forze Operative Sud e’ un alto comando che comprende le componenti operativa e territoriale, con competenze sull’Italia centro-meridionale e insulare. Inoltre, il ComFop Sud ha la responsabilita’ del comando e controllo dell’operazione Strade Sicure e Terra dei Fuochi, coordinando cinque raggruppamenti nel senso proprio settore.