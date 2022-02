Il generale Sergio Costa al Villaggio dei Ragazzi

Nell’ambito delle iniziative intraprese da Polity Design, la scuola di classe dirigente attiva in Caserta da circa un anno e mezzo, è stato organizzato domenica 27 Febbraio a partire dalle ore 10.00, presso il Villaggio dei Ragazzi, un incontro aperto al pubblico, previa prenotazione, con il generale Sergio Costa, ex ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché eroe della Terra dei Fuochi. L’obiettivo della prestigiosa Scuola è quello di formare una classe dirigente casertana pronta a far rete e ad impegnarsi attivamente nella società.