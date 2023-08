Il generale Vannacci: Gay offesi? Falso. Non rimosso, solo avvicendato. E (per ora) non scendo in politica

In merito alle dichiarazioni sugli omosessuali riportate sul suo libro, il generale Roberto Vannacci ha dichiarato: “Sfido chiunque a tirare fuori una parola che ha offeso qualcuno, non ho offeso nessuno. Non sono stato discriminatorio”. Intervenuto alla trasmissione “Morning news” su Canale 5, Vannacci ha spiegato che “la frase sui gay e’ stata travisata”.

“Non ho sentito il ministro Crosetto che non è tenuto a chiamarmi – ha continuato -, ho sentito tramite i giornali le sue dichiarazioni e a tali dichiarazioni mi attengo. Non conosco il provvedimento perché non ho ricevuto alcuna notifica. Non sono stato rimosso o destituito dal mio incarico, ma sono stato avvicendato. Non sono stato ancora notificato di alcun provvedimento disciplinare nei miei confronti”.

Quanto alla possibilità di scendere in politica, ha così risposto: “Io faccio il soldato, almeno per ora”.