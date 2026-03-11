 “Il genio di Giovanni Falcone”, Catello Maresca incontra gli studenti al Pineta Grande

Un confronto diretto con gli studenti per raccontare il valore del dovere, della legalità e dell’eredità morale di Giovanni Falcone. È questo il cuore della presentazione del libro “Il genio di Giovanni Falcone – prima il dovere”, scritto dal magistrato Catello Maresca, in programma giovedì 12 marzo alle 10.30 all’Auditorium del Pineta Grande Hospital.

Il volume ripercorre il pensiero, l’impegno e la lezione civile del giudice Falcone, proponendo una riflessione sul senso dello Stato e sulla responsabilità individuale. Un testo pensato soprattutto per i giovani e per le scuole, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’esempio di chi ha fatto della lotta alla mafia una missione di vita.

All’incontro parteciperanno gli alunni dell’Isis Vincenzo Corrado di Castel Volturno, che dialogheranno con Maresca sui temi della legalità, della responsabilità civile e dell’eredità morale lasciata da Falcone.

Dopo i saluti istituzionali di Beniamino Schiavone, vicepresidente de La Nuova Domiziana Spa – Pineta Grande, e di Nicoletta Fabozzi, dirigente scolastica dell’Isis Vincenzo Corrado, Maresca presenterà il libro e risponderà alle domande degli studenti, in un confronto aperto dedicato alla cultura della legalità e della partecipazione civica.

L’iniziativa rientra in un percorso di sensibilizzazione rivolto ai giovani sui temi della giustizia, della memoria e dell’impegno civile, valori che hanno segnato il lavoro e la testimonianza di Falcone e che continuano a guidare l’attività di Maresca.

La pubblicazione è promossa dall’Associazione Unica nell’ambito delle attività di diffusione della cultura della legalità e dell’antimafia.