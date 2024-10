“Il gesto e l’anima”: la mostra di Pino Miraglia celebra il Corpo Scenico in Sala Assoli

La stagione 2024-2025 della Sala Assoli di Napoli prende il via con un evento speciale de Il Sabato della Fotografia: venerdì 4 ottobre alle 19.30 sarà inaugurata la mostra fotografica Il gesto e l’anima – Il corpo scenico tra musica e teatro di Pino Miraglia (aperta fino al 20 ottobre). L’opening anticipa l’atteso spettacolo Naturale Sconosciuto, che vedrà in scena, alle ore 20.30, la poetessa Mariangela Gualtieri. La mostra presenta momenti significativi catturati dall’occhio di Miraglia di artisti del calibro di Rennie Harris, Michael Stepe, Jim Kerr, Jamiroquai, Sainko, Pamela Villoresi, Giorgio Albertazzi, Dario Fo, Massimo Ranieri, Enzo Moscato, Mimmo Borrelli, Michele Fiocchi. Con questo evento, la Sala Assoli rafforza il suo impegno nella promozione di diversi linguaggi artistici, integrando teatro, musica e fotografia in un’unica esperienza culturale. Ingresso libero, per info: 345 467 9142 – assoli@casadelcontemporaneo.it

L’allestimento di Pino Miraglia offre una selezione di scatti estrapolati dal suo ricco archivio, mettendo in evidenza la narrazione del gesto e del corpo scenico, al di là della notorietà del soggetto. Le fotografie catturano gli artisti nei momenti clou delle loro performance, escludendo deliberatamente le immagini che raccontano palesemente il testo e il contesto. I corpi degli attori, cantanti, musicisti e danzatori diventano protagonisti di uno spazio che crea un’interazione profonda con il pubblico. L’espressione dei volti, la drammaticità del gesto e i riferimenti cromatici rappresentano l’unico richiamo a un sentire drammaturgico e a un immaginario spazio scenico. In aggiunta, un monitor di supporto alla mostra presenterà una carrellata di ritratti che documentano la lunga carriera di Miraglia nel mondo dello spettacolo e della cultura.

Pino Miraglia afferma: «Le mie fotografie vogliono raccontare l’arte attraverso il corpo, non solo come un veicolo di significato, ma come una forma di espressione pura. Ogni scatto è un dialogo tra l’artista e lo spazio, un momento congelato in cui l’arte diventa vita. È il gesto, l’anima di ogni performance che desidero immortalare».