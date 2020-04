Il Giappone paese sicuro per il Coronavirus

L’esperienza di 35 anni in terra nipponica oltre a quella centenaria della mia famiglia mi porta a scrivere ed informarvi con chiarezza perché il Giappone resta un paese molto sicuro ed al riparo anche da pandemie mondiali come il Covid 19.

Come ben sapete il mondo intero è pieno di persone che parlano del Giappone e che presumono di saperne tutto o pensano di aver capito il Sol Levante, ma l’esperienza che ho acquisito in terra nipponica mi ha insegnato che la realtà è ben diversa.

Il Giappone è un paese con una storia millenaria,

La sua storia, le religione, le abitudini ed i comportamenti civili lo rendono senza dubbio un paese sicuro ed unico al mondo.

Qui si predilige l’igiene, la metodicità, la chiarezza, la precisione, il rispetto per il prossimo con un alto grado di civismo.

Il Giappone è il paese dove dall’ultima pandemia Sars comparsa nel 2002 ad Hong Kong, non ha mai smesso di controllare la temperatura di tutti noi passeggeri negli aeroporti.

Il Giappone è il paese dove da sempre vengono usate le mascherine.

Il Giappone è il paese dove puntualmente prima di consumare il cibo si usa lavarsi con una tovaglietta di stoffa in inverno calda ed in estate fredda chiamata Oshibori

Il Giappone è il paese dove le posate (nella maggior parte dei casi ) sono di legno e sono uso e getta, gli Hashi

Il Giappone è il paese dove prima di entrare in casa o nei ristoranti vanno riposte le scarpe (per igiene e per rispetto alla padrona di casa )

Il Giappone è il paese dove la carta moneta viene cambiata una volta al mese

Il Giappone è il paese dove nelle toilette di tutti i locali trovate spay disinfettante per le mani

Il Giappone è il paese dove si rispetta il senso del civismo anche passeggiando ed incrociandosi sui marciapiedi

Il Giappone è il paese dove il saluto è un inchino e non abbracci e baci, non è gradito il contatto fisico,l’usanza prevede l’inchino come segno di rispetto e di saluto

Il Giappone è il paese dove per strada, baciarsi o abbracciarsi è visto come un atteggiamento poco consono e corretto e igienico

Il Giappone è il paese dove per strada vengono distribuiti fazzoletti di carta gratis

Il Giappone è il paese dove i rifiuti vengono puntualmente ritirati dalle abitazioni e dalle strade senza lasciar traccia

Il Giappone è il paese dove è vietato fumare per strada

Il Giappone è il paese dove da anni si usa il kasa’pon o meglio la custodia per gli ombrelli in caso di pioggia

In Giappone l’autocontrollo è fondamentale, la calma e la tranquillità per prendere decisioni importanti sono doti che distinguono il Governo Giapponese dal resto del mondo

In Giappone si conta da uno a dieci prima di affrettarsi a prendere decisioni importanti e senza mai dare fastidio o giudicare l’operato del Governo

Ovviamente come si dice a Napoli “siamo sotto al cielo” e tutto può succedere ma per il momento

CORONA VIRUS AKKAN BEE o meglio marameo !!!!