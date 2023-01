Il Giardino delle delizie, Galleria Navarra e Made in Cloister presentano la mostra

Galleria Navarra e Fondazione Made in Cloister presentano la mostra “Il Giardino delle delizie” dell’artista Marianna Sannino. Mercoledì 1° febbraio, dalle 17.30 alle 20, il vernissage aperto al pubblico vedrà protagoniste le opere dell’artista napoletana che racconta storie in cui la proiezione dei ricordi, di ciò che è stato, giocano un ruolo decisivo. Le sue istallazioni site specific danno corpo a ciò che è sospeso, presente ma invisibile, riuscendo a sconfiggere l’evanescenza della vita. La sua ricerca invita a riflettere sull’instabilità e la mutevolezza dell’esistenza di un singolo o di una comunità, ponendo lo spettatore di fronte alla consapevole precarietà e bellezza della vita. Il Giardino delle delizie rievoca la memoria storica del luogo e si adatta alle sue numerose stratificazioni: le piante e gli uccelli del metaforico giardino prendono vita all’interno dello spazio, protagonisti di un’ennesima evanescente ‘migrazione’, e si trasformano adattandosi anche alla forma del prezioso pavimento di mosaico. Prendendo le mosse dalla pittura i suoi lavori si tramutano in molti casi in sculture e installazioni, attorno a cui – o all’interno della quali – lo spettatore può fare esperienza del tempo. L’artista interseca diversi media e tecniche espressive come fossero i fili della trama di un tappeto: il disegno che si mostra alla fine è la traccia di una storia che si è svolta nel tempo ed i cui effetti sono ancora presenti. Tra i suoi lavori recenti ricordiamo le installazioni per i 25 monologhi di “Dignità Autonome di Prostituzione” di Luciano Melchionna (Anno 2022- Tulle, acrilico, ferro e sabbia) e l’istallazione temporanea: “Ritratto di Famiglia allo Studio Fotografico F.lli Colombai” per Officine San Carlo, la fabbrica urbana della creatività del Teatro San Carlo a Vigliena.

Si tratta della terza mostra in esposizione a Galleria Navatta, ristorante, pizzeria, cocktail bar e spazio per l’arte contemporanea, aperto nell’estate del 2022 grazie all’impegno dei fondatori di Rossopomodoro. Questa volta lo spazio sarà protagonista nelle produzioni artistiche di Marianna Sannino che focalizza la sua ricerca sulla memoria e sulla dimensione diacronica del tempo attraverso un’istallazione site-specific di dipinti realizzati su tulle. Presente, passato e futuro si fondono e galleggiano sospesi in una realtà tangibile comune. Così negli spazi della Galleria Navarra il presente viene irradiato dalla memoria del passato, dalle sue radici del 1855 quando era il Giardino delle delizie di Palazzo Nunziante.

<<Continua il nostro impegno nel promuovere l’arte contemporanea attraverso i nostri spazi e la nostra accoglienza, con orgoglio presentiamo il terzo progetto espositivo di un ciclo volto a promuovere giovani artisti e creativi del territorio campano. Stavolta la Galleria è protagonista a tutto tondo dell’arte di Marianna Sannino. Un ringraziamento speciale va a Fondazione Made in Cloister che collabora con noi e seleziona i giovani talenti della scena artistica contemporanea. Vogliamo così offrire un’esperienza d’arte e d’intrattenimento di ampio respiro e tornare a essere spazio espositivo, luogo d’arte nel cuore di Napoli>>, dichiara Esmeralda Vetromile, general manager di Galleria Navarra Rossopomodoro.

La storia del luogo, la stratificazione edilizia e culturale e il progetto di recupero degli ultimi anni hanno reso possibile la collaborazione tra Galleria Navarra e Fondazione Made in Cloister, attiva dal 2016 nella promozione dell’arte contemporanea a Napoli. Ogni tre mesi la Fondazione si occupa di selezionare le opere di giovani artisti da esporre negli spazi, interni e esterni della Galleria. Il programma artistico si focalizza sull’esposizione di artisti emergenti con una propensione per processi creativi con una forte connessione tra memoria e contemporaneità.