Il Giardino di Anna: PROMs e PREMs drivers per una guida sostenibile

Se guardiamo i KPI (Key Performance Indicators) Anna è un successo: la diagnosi la terapia i percorsi ed i tempi di cura. Ma senza il suo “giardino” il nostro investimento non produce un Health ROI positivo.
Nel mercato” della salute, per misurare il valore generato (Value-Based Healthcare), possiamo utilizzare due strumenti che possono andare ad integrarsi per generare quel Health ROI positivo, ergo?
PROMs-PREMs
PROMs (Patient-Reported Outcome Measures):rappresentano le misure dell’esito clinico espresse dal paziente, ne valutano la percezione sullo stato di salute, sui sintomi e sulla qualità della vita correlata alla salute.
Anna riesce a reggere l’annaffiatoio? Sente meno dolore mentre sposta la piccola felce ?Qui misuriamo la vita recuperata. PROMs
Anna si è sentita ascoltata mentre ci parlava dei suoi fiori? Qui misuriamo la qualità dell assistenza PREMs
Umanizzazione non è “ sentimentalismo” ma è investimento e diventa strumento di Governo Clinico; infatti i dati dimostrano che integrare l’ascolto e il monitoraggio della qualità della vita (PROMs/PREMs) nel percorso di cura fino a generare un HealthROI positivo in sanità:
2. Riduzione delle re-admission : un sistema che “prende per mano” riduce gli accessi in PS per codici impropri
Il giardino di Anna è la meta di un percorso che inizia in corsia ma fiorisce sul territorio , il nostro compito è costruire ponti tra acuzie e vita quotidiana affinché crescano rigogliose l’ efficacia vitale e l’efficienza sociale .