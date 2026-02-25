Il Giardino di Anna: PROMs e PREMs drivers per una guida sostenibile

Anna ci guarda dal letto con i suoi “occhini” ed Il pigiama rosa a pois: ”Dottoressa i miei esami vanno bene, ma il mio giardino? Avrò la forza di prendermene cura?”.Se guardiamo i KPI (Key Performance Indicators) Anna è un successo: la diagnosi la terapia i percorsi ed i tempi di cura. Ma senza il suo “giardino” il nostro investimento non produce un Health ROI positivo.Nel mercato” della salute, per misurare il valore generato (Value-Based Healthcare), possiamo utilizzare due strumenti che possono andare ad integrarsi per generare quel Health ROI positivo, ergo?

Umanizzazione non è “ sentimentalismo” ma è investimento e diventa strumento di Governo Clinico; infatti i dati dimostrano che integrare l’ascolto e il monitoraggio della qualità della vita (PROMs/PREMs) nel percorso di cura fino a generare un HealthROI positivo in sanità:

1. Aderenza terapeutica: un paziente coinvolto e consapevole ha tassi di aderenza superiori al 20-30%, riducendo lo spreco di farmaci e il fallimento delle terapie croniche.2. Riduzione delle re-admission : un sistema che “prende per mano” riduce gli accessi in PS per codici impropri

Il giardino di Anna è la meta di un percorso che inizia in corsia ma fiorisce sul territorio , il nostro compito è costruire ponti tra acuzie e vita quotidiana affinché crescano rigogliose l’ efficacia vitale e l’efficienza sociale .