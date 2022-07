Il gioco di squadra dovrebbe essere di ogni governo, ma in Italia il concetto non è chiaro, né condiviso

Pur essendo buona parte degli italiani esterofila, molto recentemente ha perso un’ occasione per ricredersi sulla considerazione che ha di se stessa. È convinzione comune che il massimo delle capacità diplomatiche sia espresso in genere dal popolo inglese. Se non è stata messa da parte di recente, Oltremanica, presso molte istituzioni che hanno contatti con il pubblico, operano personaggi definiti conversatori che contribuiscono a rendere meno noiosa l’attesa del proprio turno ai presenti. Probabilmente questi “professionisti” hanno fornito un buon contributo alla diffusione della descrizione del suddito di Sua Maestà Britannica che, per ingannare il tempo cronologico, parla di quello metereologico. Ritornando ai patri lidi, non ha ricevuto sufficiente attenzione da parte dei mezzi dell’ informazione il tour africano del Presidente Mattarella. E dire che non è stato connotato dallo scambio di cortesie piu di forma che di sostanza che quasi sempre caratterizzano le visite di stato. Trasposto al dovuto livello di quanto ha fatto il Primo Cittadino, si può affermare che esso trovi il suo precursore in un caposaldo del modo di vivere contadino: fare un solo viaggio per realizzare due servizi o commissioni che definir le si voglia, sempre all’insegna del risparmio e dell’ottimizzazione delle proprie risorse. Così l’ Inquilino del Quirinale, non potendo dire a chi lo ha ospitato: “passavo di qui per caso” , oltre a adempiere a quanto previsto e richiesto dal protocolo, ha rotto il ghiaccio anche sull’argomento della fornitura di gas e idrocarburi in genere.Ciò permetterà a coloro che nel Paese sono addetti a questo tipo di operazioni di andare a trattare con i governi locali, sapendo di avere la strada spianata. Commentando il fatto, alcuni componenti della locale Bocciofila hanno fatto presente che nel loro mondo da sempre è così: uno dei giocatori accosta la palla al pallino, mentre un altro cerca di colpire la palla avversaria che non consente di far punto. Il giocatore che ritornerà sui passi di Mattarella è il Capo del Governo Draghi, che al più presto si recherà da quelle parti per mettere nero su bianco per accordi di fornitura di combustibili che da quelle parti abbondano. L’idillio si dissolve non appena ci si accinge a rivolgere l’attenzione all’interno di Palazzo Chigi e di Montecitorio, al cui interno stanno succedendo non cose dell’altro mondo, ma addirittura di quell’altro ancora. Sembra di assistere a uno spettacolo che fa venire in mente ciò che fanno i galli combattenti quando sono all’interno di uno spazio chiuso. I rappresentanti del popolo riescono a far dubitare tutti, italiani e non, della loro buona fede e, senza perdere mai il rispetto verso di loro, non fosse altro perchè dovrebbero essere, almeno pro tempore, onorevoli, anche delle dimensioni del loro quoziente intellettivo. Almeno quello appena descritto è l’andazzo che viene percepito nel villaggio. Non fosse altro che per il fatto che il mondo e il Paese stanno per immergersi in un’altra palude, ancora un’ ondata di infezione provocata da un ennesimo discendente del Coronavirus, sarebbe ora piu che mai necessario che gli italiani in particolare, ancor più i loro rappresentanti nelle sedi istituzionali, si stringessero a coorte e cominciassero a operare come lo stesso inno nazionale recita, senza andare incontro alla morte, anzi nel tentativo di allontanarla. A tal riguardo è stato lapidario un avventore del bar centrale- “sembra di vederlo”, ha detto -mentre stava bevendo un caffè, contemplando il contenuto della tazza. Probabilmente provava a trarne auspici, come fanno alcuni maghi da televisione con i fondi del caffè. Del resto è pacificamente accettato un pò dovunque che dove la ragione si arrende, proprio lì l’irrazionale prende piede a gran velocità. A tal punto, prima di decidere qualsiasi azione, è probabile che dovra essere riportato in auge il culto delle Sibille, semprechè le stesse siano disposte a collaborare: di questi tempi, non si può mai sapere.