Il gioiello campano protagonista all’Ambasciata italiana dell’Aja per la Festa del 2 giugno

Il gioiello campano sarà protagonista il prossimo 2 giugno a l’Aja, ospite d’onore di una importante serata organizzata dall’Ambasciatore italiano nei Paesi Bassi Augusto Massari, in occasione della Festa della Repubblica italiana. Il Tarì, con il Distretto orafo campano, celebrerà l’alta manifattura orafa italiana con una sfilata di creazioni di alta gioielleria con diamanti e pietre preziose, coralli, cammei e perle.

Linee di gioielleria classiche e più contemporanee si alterneranno sul red carpet, mostrando a più di 400 ospiti l’eccellenza della produzione artigianale della scuola della gioielleria campana, rappresentata da aziende di eccellenza.

“L’invito dell’Ambasciatore a rappresentare l’eccellenza della gioielleria italiana attraverso l’alta manifattura artigianale di aziende campane di grande tradizione in occasione di un evento così importante è per me motivo di grande orgoglio. – dichiara Vincenzo Giannotti, presidente del Centro orafo il Tarì e del Distretto orafo -. Sono certo che, anche con il supporto creativo del corso di laurea di design per la moda dell’Ateneo Vanvitelli che ha collaborato alla iniziativa, i gioielli delle nostre aziende sapranno trasmettere agli ospiti dell’Ambasciata tutta la passione, la perizia e la cura artigianale che il nostro Paese dedica alle proprie produzioni di eccellenza, e che lo rendono tanto amato e apprezzato nel mondo”.

I gioielli, rappresentativi della più raffinata tradizione artigianale campana, saranno indossati su abiti da sera realizzati per l’occasione grazie alla collaborazione del Tarì e del Distretto orafo con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Apnoea Studio e Sartoria Trama.

Dopo l’evento a L’Aja, il Distretto orafo campano proseguirà le proprie attività di promozione all’estero partecipando con uno stand istituzionale alla fiera americana di gioielleria di Las Vegas dal 6 al 9 giugno, nel padiglione italiano coordinato da Ice.

“in questo momento di grande incertezza dei mercati internazionali, in particolar modo quello americano, è comunque importante mantenere uno sguardo attento sui cambiamenti e sulle opportunità, soprattutto nei confronti di un Paese per noi storicamente molto importante. – conclude il presidente Giannotti – A JCK, con il supporto dell’ICE, porteremo l’immagine del Distretto orafo e punteremo a invitare i buyers americani a visitare in autunno le nostre aziende in occasione degli eventi in programmazione”.

Dopo JCK, il prossimo appuntamento del Distretto orafo campano sarà l’edizione di settembre di Vicenzaoro, con una nuova collettiva di aziende campane organizzata dalla Regione Campania e un importante talk domenica, 7 settembre.