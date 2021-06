Il giornalista Rai Guido Pocobelli Ragosta è il nuovo presidente dell’Ucsi Campania

Guido Pocobelli Ragosta, 52 anni, laureato in Economia e Commercio alla Federico II, vice caporedattore e segretario di redazione della Tgr Rai Campania, è il nuovo presidente dell’Ucsi Campania (l’Unione Cattolica Stampa Italiana). Si è tenuta a Napoli la riunione dei nove membri (Mario Aurilia, Rosanna Borzillo, Laura Guerra, Carlo Lettieri, Francesco Manca, Rosaria Morra, Antonio Pintauro, Guido Pocobelli Ragosta, Elena Scarici) del neo Consiglio Direttivo dell’Ucsi Campania, eletto per il quadriennio 2021-2024 dagli associati nel Congresso regionale tenutosi il 12 giugno 2021. All’incontro è stato presente, per il passaggio delle consegne, il past presidente Giuseppe Blasi. Dopo ampia discussione i consiglieri eletti hanno votato all’unanimità le nuove cariche del Consiglio Direttivo dell’Ucsi Campania che risulta, per il quadriennio 2021-2024, così composto: presidente Guido Pocobelli Ragosta; vice presidente Elena Scarici; segretario: Francesco Manca; tesoriere Rosanna Borzillo. Consiglieri saranno Mario Aurilia, Laura Guerra, Carlo Lettieri, Rosaria Morra e Antonio Pintauro.

Su proposta del presidente Guido Pocobelli Ragosta i consiglieri, all’unanimità, hanno deliberato di cooptare nel nuovo Consiglio Direttivo anche Maria Elefante.



.