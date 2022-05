Il giornalista Vittorio Feltri: Ho un cancro al seno. E si dimette da consigliere comunale a Milano

Il giornalista Vittorio Feltri lascia il Consiglio comunale di Milano, dove era stato eletto nelle file di Fratelli d’Italia alle scorse elezioni amministrative di ottobre. A confermare le dimissioni è stato lo stesso Feltri intervenendo alla trasmissione La Zanzara di Radio24. “Mi hanno trovato un nodulo al seno. Pur essendo un maschio ho un tumore tipico delle donne, roba da matti, io che di femminile non ho assolutamente nulla. Pur non avendo le tette mi è venuto il cancro alle tette». Il suo posto verrà occupato da Enrico Marcora”, ha spiegato il giornalista parlando con i conduttori della trasmissione. A prendere il posto di Vittorio Feltri in Consiglio comunale sarà Enrico Marcora.