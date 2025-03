Il Giorno della Santarosa, a Conca dei Marini si celebra la tradizione della sfogliatella

L’evento “Il Giorno della Santarosa” di Conca dei Marini è una manifestazione estiva che celebra la tradizione della sfogliatella Santarosa, un dolce che ha radici secolari risalenti al 1700, nato nell’omonimo monastero di clausura.

Nel 2024, l’Amministrazione comunale di Conca dei Marini e il Team del Santarosa Pastry Cup, che da oltre dieci anni promuove l’eccellenza gastronomica e la storia di questa prelibatezza attraverso un concorso di respiro nazionale e internazionale, hanno collaborato per un’edizione speciale, coinvolgendo chef stellati del territorio, maestri pasticceri campani, aziende locali e cittadini, con l’intento di unire la manifestazione ad un importante gesto di beneficenza.

La grande novità di questa edizione è stata l’incontro tra tradizione e solidarietà, con l’obiettivo di offrire un contributo concreto al territorio. Il ricavato della serata del 30 agosto 2024 è stato, infatti, destinato all’acquisto di strumentazioni mediche fondamentali per il Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi, punto di riferimento sanitario essenziale per la comunità locale e i numerosi visitatori della Costiera.

Questa donazione rappresenta un passo storico: per la prima volta, un’iniziativa legata alla tradizione gastronomica sostiene direttamente e concretamente il microcosmo sanitario della Costiera Amalfitana. Grazie ai fondi raccolti, sarà possibile aprire un laboratorio di ergometria e fornire al pronto soccorso un elettrocardiografo connesso alle strutture di emergenza del Plesso Ospedaliero Universitario di Salerno, migliorando l’assistenza sanitaria per tutti.

La cerimonia ufficiale di consegna delle apparecchiature avrà luogo venerdì 28 marzo 2025, alle ore 18, presso la Chiesa di Santa Maria di Grado – Santa Rosa, a Conca dei Marini.

Prima della cerimonia di donazione, sarà proposto il recital “Alfonso Gatto, verso il mare di Conca e Furore in rime di viaggio per la terra dipinta”, con la partecipazione del giovane e talentuoso sassofonista Giuseppe Mansi, proveniente da Ravello.

L’evento rappresenterà una speciale occasione per celebrare i risultati ottenuti, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e rafforzare lo spirito di comunità che ha reso possibile questo traguardo.

L’Amministrazione Comunale di Conca dei Marini e il Team del Santarosa Pastry Cup sono fieri di questo importante passo, convinti che la sinergia tra tradizione, eccellenza e solidarietà possa davvero fare la differenza.