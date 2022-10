Il giorno dell’unità tedesca all’Ambasciata di Roma

Lunedì 3 ottobre 2022 dalle ore 19 è stato celebrato il Giorno dell’Unità Tedesca nella residenza dell’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Viktor Elbling, a Roma. Alle celebrazioni, in cooperazione con il Presidente della Regione Assia Boris Rhein, ha partecipato anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. In occasione delle celebrazioni l’Ambasciatore Elbling ha dichiarato: «Oggi celebriamo non solo la riunificazione tedesca. Celebriamo la caduta della cortina di ferro, la riconquistata unità dell’Europa e l’indipendenza, la democrazia e la libertà di tutti gli Stati in Europa. Quest’anno i pensieri di noi europei, di noi tedeschi e italiani, sono rivolti ai nostri amici in Ucraina. Essi fanno parte della nostra Europa e i valori che difendono nella loro eroica lotta per la libertà sono anche i nostri».

L’Assia è partner di questa edizione della Festa dell’Unità Tedesca, come fa sapere anche il Giornale Diplomatico, presente il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. L’Assia e l’Emilia-Romagna quest’anno celebrano il 30° anniversario del loro partenariato.

Il presidente Boris Rhein ha detto: «Questa festa dell’unità tedesca mette in evidenza che i rapporti tra l’Assia e l’Italia si sono ulteriormente saldati in molti ambiti. La cooperazione con la nostra Regione partner, l’Emilia Romagna, che dura da ormai 30 anni, è simbolo di un’amicizia vissuta tra popoli. Questo ricevimento rappresenta un’eccezionale occasione per sottolineare gli stretti legami con l’Italia e per rafforzarli ulteriormente».

Oltre a molte personalità italiane, erano presenti la fumettista Greta von Richthofen, che ha realizzato un disegno in diretta; la scrittrice Britta Boerdner, che nel 2015 è stata ospite in Emilia-Romagna, nonché lo scrittore e sceneggiatore Martino Gozzi. La scuola Hadamar ha presentato la sua offerta formativa. La European Jazz School e il Conservatorio Emilia Romagna hanno accompagnato musicalmente l’evento.

La celebrazione si poteva seguire in live-streaming sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ AmbasciataGermaniaRoma/