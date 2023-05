Il giorno dopo. Quale? Oggi, 2 maggio

Fine settimana allungato, quello che si è appena concluso, in più carico di suspense e adrenalina. Non solo per le vicende sportive e folkloristiche del Napoli. Come la sorte ha voluto, è andata meno peggio del previsto e l’augurio è che la nave Italia possa navigare spedita, anche se in acque agitate, verso la boa della metà anno. Quella della rendicontazione del 30 giugno è di per sé, anche in tempi normali, un rito ben postato nonché l’occasione canonica per fare il punto di quanto si è fatto e quanto resta da fare in ragione dell’anno in corso. La stessa dà indicazioni, di conseguenza, di come si debba procedere in generale, se con la stessa andatura, se sono state rispettate le scadenze, o se accelerare il passo e procedere a tappe forzate, se il risultato non è stato quello. Quest’anno l’esecutivo sa bene già da tempo di essere in ritardo per un’ incombenza ben precisa, quella dello svolgimento dei compiti a casa assegnati dalla EU. In particolare ciò che va fatto per riscuotere le altre rate di finanziamento a carico del NGEU, destinate al PNRR. Su questo argomento sta rischiando di cascare l’asino, o meglio gli asini (honny soit qui mal-y pense…), perché, stando alle notizie filtrate dalle stanze dove si può ciò che si vuole o quasi, per arrivare con gli adempimenti effettuati per riscuotere la rata di fine anno, le paturnie che il governo sta avendo per ricevere l’accredito della rata attuale sembrano molto simili agli scherzi tra seminaristi. Con ordine. Premesso che molti dei dubbi e delle perplessità che stanno rallentando il procedere della messa in opera di quel piano hanno la stessa valenza delle dissertazioni sul sesso degli angeli, altri invece, pur avendo ragion d’ essere, non vengono affrontati come dovrebbero esserlo, cioè con la volontà di risolverli. Di conseguenza il sospetto che il tutto venga eseguito con l’ intenzione di far proseliti per la propria fede politica non sembra infondato. Qualsiasi siano il o i motivi, il Paese sta rischiando grosso. Non solo in termini materiali, quanto anche per la concreta possibilità che si depauperi di qualcosa di immateriale ma oltremodo prezioso: la credibilità e la fiducia appena riottenuta, anche se con diverse riserve, dai propri cittadini e da buona parte del mondo. C’è un altro comportamento che rischia di far passare il modo di agire di chi governa l’ Italia, agli occhi della EU e di buona parte dei restanti paesi del mondo, di essere posizionato a un livello di poco superiore a quello dei tipici venditori di pere cotte a Roma, da un pò pressochè spariti. È la estenuante diatriba sulla sottoscrizione da parte dell’ esecutivo del documento che darà via libera al MES, il Fondo salva stati, così come rinnovato e finanziato dalla EU, fermo ormai da tempo (troppo?) ai blocchi di partenza, che preoccupa non poco. Ciò è dovuto all’ ancora mancata adesione del Paese, unica tra gli inquilini della Casa Comune. È sufficientemente chiaro che si è venuta a creare una di quelle situazioni che in campagna definiscono: “senza né capo, né coda”. Spaziando con.la mente a trecentosessanta gradi, chiunque può verificare la inesistenza di motivi concreti che giustifichino la mancata conclusione dello stesso, con l’ apposizione della firma sull provvedimento riportato innanzi. Tale adempimento, a ragione allo stato dei fatti, può essere considerato più che altro una presa d’atto. Premesso che niente e nessuno potranno costringere chi governa a Roma a attingere a quella fonte, ciò che più pesa in relazione alla mancata approvazione è che il funzionamento di quel meccanismo prevede l’ unanimità dei consensi affinché possa diventare operativo. Di conseguenza la mancanza della firma italiana mette in crisi quei paesi che, pur essendo in difficoltà, non possono ancora usufruire di tale strumento. Nel villaggio è ancora in uso l’ espressione: “passata la festa, gabbato il santo”, con riferimento alla recente confermata disponibilità della EU nei confronti del Bel Paese. Sempre che il santo non si opponga. Di contro, sembra invece che la EU stia più che mai attenta a perché ciò non succeda. Un vecchio e saggio imprenditore, molti anni fa, sosteneva che un’ apertura di credito non si rifiuta mai, anche se non serve e non si utilizza. Gli faceva da sponda un suo collega più o meno della stessa età e con le stesse caratteristiche. Quest’ultimo aggiungeva che, tutto sommato, accettare quell’atto di fiducia del sistema non costava niente e poteva tornare utile in caso di necessità. È un vero peccato che, attualmente personaggi del genere costituiscano l’eccezione e non più la regola dell’ agire senza paraocchi, di qualsiasi genere essi possano essere.