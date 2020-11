Il Golden Boy 2020 di Tuttosport al norvegese Erling Haaland

TORINO (ITALPRESS) – Il Golden Boy 2020 a una macchina da gol. Erling Haaland, bomber norvegese del Borussia Dortmund, è il vincitore del concorso internazionale di Tuttosport che ogni autunno premia il miglior Under 21 dell’anno tesserato per un club europeo della massima divisione. Un anno da incorniciare per il ragazzo esploso nel Salisburgo e che finora, nel 2020, ha segnato 33 reti in 34 partite disputate fra Borussia Dortmund e Norvegia. Il talento del Barcellona, il 18enne Ansu Fati, ha invece vinto il referendum su internet aggiudicandosi il Web Golden Boy, ossia il calciatore più votato dal pubblico ed è arrivato 2°, dietro Haaland, nel Golden Boy Best Absolute. Il milanista Sandro Tonali si è aggiudicato il premio Italian Golden Boy grazie al 13° posto nella classifica assoluta. E la Golden Girl è Asia Bragonzi, attaccante del Verona. In assenza del Pallone d’Oro assegnato da France Football, il Golden Boy di Tuttosport, è il premio calcistico più importante della stagione. Con il patrocino di Coni, Figc, Regione Piemonte e Comune di Torino, verrà consegnato in una cerimonia a porte chiuse il 14 dicembre presso le OGR di Torino. Da giugno a novembre, nella sezione dedicata al Golden Boy, Tuttosport.Com ha totalizzato circa 200.000 voti validi rispetto ai 180000 della scorsa edizione. Dai primi 100 nomi pubblicati il 15 giugno 2020 su tuttosport.com, si è arrivati ai 20 di ottobre. Da quest’ultimo elenco i giurati hanno espresso il loro gradimento indicando 5 favoriti. La somma dei voti espressi dalla giuria internazionale ha portato alla proclamazione dei vincitori delle due categorie, Best Absolute e Best Italian Player. Mentre la Best European Player è stata vinta dal giocatore che ha raccolto il maggior numero di voti attraverso i lettori di tuttosport.com. Per quanto riguarda la categoria Best Italian Girl Player Under 21, inserita nel 2018, è stata la redazione di Tuttosport specializzata nel calcio femminile a eleggere la migliore calciatrice.

(ITALPRESS).