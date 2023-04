Il Golfo Magico con Mozart

Suggestivo e coinvolgente intreccio di parole e musica al Teatro Trianon di Napoli con lo spettacolo “Il Golfo magico”, ovvero Mozart a Napoli.

Con Il pregnante valore della identità culturale di Napoli protagonista in trasparenza, la rievocativa storia dell’incontro del genio della musica Mozart con Napoli, scritta e narrata da Stefano Valanzuolo, si è intrecciata magistralmente con le sue musiche riproposte da Solis string quartet e dal grande pianista Ramin Bahrami nelle trascrizioni e rielaborazioni di Antonio di Francia e Vincenzo di Donna.

Nel racconto, non semplicemente i fatti che segnarono la vorticosa avventura in città di Mozart, ma l’immagine di una città in pieno fermento e del suo rapporto complicato, vitale, malinconico, stupito con il compositore, tracciando in maniera leggera e divertita un ritratto d’epoca e un elogio della musica il cui respiro è inevitabilmente europeo, quanto Mediterraneo.

A completare la parte musicale, nello spettacolo, anche pagine di altri autori riferibili, per molti motivi accattivanti, alla storia e all’immagine culturale di Napoli. L’ADOC Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, presieduta da Anna Rea ha sostenuto la finalità solidale dello spettacolo in favore delle donne iraniane, acquistando biglietti.