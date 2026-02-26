Il Governo spagnolo, e non solo, contro la solitudine degli anziani

TESTO del 26 febbraio, 2026, da“Ventisette” lettera settimanale del Post, che si occupa di raccontare e spiegare l’Europa, e che esce il giovedì alle 11.Viene dedicato un piccolo “pezzo” all’importante “tema della solitudine” che colpisce gli anziani

Il governo spagnolo ha approvato un piano per ridurre la “solitudine involontaria”, cioè quella condizione in cui finiscono le persone che perdono la propria famiglia o se ne allontanano e non hanno altri legami significativi. Il piano contiene diverse indicazioni, non obbligatorie, per le pubbliche amministrazioni: per esempio suggerisce di introdurre servizi di trasporto gratuito e di accompagnamento per le persone sole, ma anche di tenere conto della necessità di avere spazi pubblici e di socializzazione nei piani urbanistici.



Molti spagnoli in effetti dicono di sentirsi soli, in particolare le persone più giovani e gli anziani. La solitudine può avere conseguenze negative non solo per chi ne soffre, ma anche sul funzionamento più ampio di comunità e paesi. Per questo alcuni governi europei negli anni scorsi hanno approvato piani per ridurla: per esempio la Germania, i Paesi Bassi, il Regno Unito (nel 2018 creò anche un ministero apposito.

Unione Europea si iniziò a parlare molto degli effetti della solitudine durante e dopo l’epidemia di Covid. Nel 2022 la Commissione realizzò uno studio sul tema. Tra i paesi con la percentuale più alta di persone che dicevano di sentirsi sole «tutto il tempo o la maggior parte del tempo» c’erano l’Irlanda (con più del 20 per cento), il Lussemburgo, la Bulgaria, la Grecia e la Lettonia. Quelli con la percentuale più bassa erano i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca, la Croazia, l’Austria, la Slovenia e la Spagna (tutti sotto al 10 per cento). La Commissione tiene anche un elenco di tutti i progetti sulla solitudine nei paesi dell’Unione. Sul Post ne avevamo raccontato uno in Svezia, che funziona straordinariamente bene.