Il Gran Caffè Gambrinus primo nella classifica delle 50 migliori caffetterie d’Europa di Enjoytravel

Nuovo riconoscimento per il Gran Caffè Gambrinus di Napoli, che si supera tutti in Europa per qualità e varietà dell’offerta, atmosfera e esperienza complessiva del cliente, sostenibilità, menù e abbinamenti, competenza dei baristi e servizio al cliente, posizionandosi in vetta alla classifica ‘The 50 Best Coffee Shops In Europe’ di Enjoytravel.

Secondo posto per il Caravan Coffee Roasters di Londra (Regno Unito), terzo il Drop Coffee di Stoccolma (Svezia). A seguire Ozone Coffee Roasters, sempre di Londra; Coffeewerk + Press di Galway (Irlanda); Il Fienile di Berlino (Germania); Good Life Coffee Roasters di Helsinki (Finlandia); Toma Cafe di Madrid (Spagna); Majestic Cafe di Porto (Portogallo);

Tim Wendelboe di Oslo (Norvegia).

“Abbiamo raccolto i suggerimenti del nostro pubblico social e del team editoriale per trovare le 50 migliori caffetterie d’Europa – si legge sul sito enjoytravel.com -. Queste caffetterie fanno di tutto per i loro clienti e offrono caffè unici, sapientemente lavorati e presentati con maestria. Quindi, date un’occhiata e scoprite se nella vostra città c’è qualche caffetteria che potrebbe diventare la vostra nuova preferita”. Di qui la scelta di nominare il Gran Caffe Gambrinus di Napoli “The Best Coffee Shop in Europe”.