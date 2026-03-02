Il Grand Hotel Parker’s di Napoli entra nella Forbes Travel Guide 2026

Il Grand Hotel Parker’s di Napolientra ufficialmente nella Forbes Travel Guide 2026, il sistema di rating indipendente più autorevole al mondo per l’hotellerie di lusso. L’annuncio è arrivato durante il recente Summit di Montecarlo, confermando lo storico hotel di Corso Vittorio Emanuele come l’unica dimora della città di Napoli presente nella selezione internazionale. Il riconoscimento “Recommended” di Forbes non è un semplice fregio, ma il risultato di rigorose ispezioni anonime basate su oltre 900 standard qualitativi. In un’edizione che ha visto la partecipazione di Chris Gardner, l’imprenditore la cui vita ha ispirato il film cult “The Pursuit of Happyness” con Will Smith, il tema della leadership e della connessione autentica con l’ospite è stato centrale. Gardner, celebrando i 20 anni della pellicola, ha sottolineato come la resilienza e la visione siano i pilastri dell’eccellenza, valori che il Parker’s declina dal 1870. A commentare questo prestigioso ingresso è Giovanni Torre Avallone, ambasciatore della Famiglia Avallone e del Grand Hotel Parker’s: “Essere l’unica realtà di Napoli in questo circuito d’élite è un onore che condividiamo con la città. In un Summit segnato dal carisma di Chris Gardner, abbiamo avuto la conferma che l’eccellenza non è un punto di arrivo, ma un esercizio quotidiano di visione e coerenza. Per la nostra famiglia, l’ospitalità è un’arte antica che oggi parla un linguaggio globale: questo riconoscimento certifica il nostro impegno nel coniugare la cultura partenopea con i più alti parametri internazionali, offrendo un’esperienza che sappia lasciare un segno profondo nell’ospite”. Con l’ingresso nella guida 2026, il Grand Hotel Parker’s si unisce a un ristretto club di circa 100 eccellenze italiane (tra cui i corregionali San Pietro di Positano, Casa Angelina e il Mediterraneo di Sorrento). Per il Parker’s, simbolo di eleganza senza tempo, questo traguardo rappresenta la conferma di un percorso preciso: rendere Napoli una destinazione imprescindibile per il turismo di lusso mondiale attraverso un servizio sartoriale e un’identità inconfondibile.