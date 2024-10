Il Grand Hotel Parker’s tra i 20 gioielli del lusso di Autentico Hospitality

Autentico Hospitality, “la società di consulenza – scrive il Sole24Ore – che fornisce strumenti di marketing alle strutture più piccole ma d’eccellenza in tutto il Paese” annuncia “l’ingresso di un’altra struttura d’eccezione nella sua rete portando a 20 il numero di hotels in portfolio su tutto il territorio nazionale”. Si tratta del Grand Hotel Parker’s, antico e prestigioso albergo di Napoli, “punto di riferimento – si legge in una nota – per gli amanti della cucina raffinata e dell’ospitalità di lusso, che riflette pienamente i valori e la filosofia di Autentico in un connubio di eleganza, tradizione e servizio personalizzato. Ospitalità napoletana ed eleganza d’altri tempi con una delle viste più belle sul Golfo di Napoli: questo è il Grand Hotel Parker’s che nelle sue 67 camere e suite conserva arredi e oggetti d’arte, perfettamente restaurati o realizzati come elaborate riproduzioni, che fanno rivivere tempi passati”. “Con una storia che affonda le radici nel 1870 – prosegue ol comunicato -, l’hotel si distingue per la sua eleganza e tradizione, offrendo agli ospiti un’esperienza culinaria indimenticabile presso il George Restaurant, dove anche i palati più esigenti vengono deliziati con le originali creazioni dello chef e con i suoi piatti prelibati ispirati alla tradizione partenopea e internazionale. L’ingresso al ristorante George, premiato quest’anno con due stelle Michelin e situato in alto sopra la città e il mare, è quasi travolgente. Che si tratti di una vacanza, di un ricevimento di nozze o di un evento aziendale, il Grand Hotel Parker’s è garanzia di un servizio di prima classe in una cornice unica”.

Con quest’ultima acquisizione Autentico Hospitality fa salire a 20 le strutture del club più esclusivo dell’ospitalità italiana. “La passione e la cultura dell’ospitalità continuano dal lontano 1870 e crescono con un occhio attento al futuro e un profondo rispetto per la storia, mantenendo salda la tradizione di ospitalità e qualità che contraddistingue questo luogo – afferma uno dei responsabili del Grand Hotel Parker’s, Giovanni Torre Avallone. ” -. dell’ospitalità napoletana e siamo lieti di poterne condividere con Autentico Hotels fama e prestigio, certi che la professionalità di tutto il team saprà valorizzarne le peculiarità e contribuire alla sua ulteriore crescita”.

“Siamo entusiasti di accogliere una struttura iconica come il Grand Hotel Parker’s nell’esclusivo club di Autentico Hotels e di avere un punto di riferimento su una destinazione come Napoli, che sul segmento alto di gamma sta registrando una crescita record della domanda – dichiara Mario Cardone Ceo & Co-founder del brand -. Aver raggiunto le 20 strutture è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità, permettendoci di continuare a personalizzare il servizio con sempre maggiore attenzione e cura alle singole esigenze delle strutture”.