Il grande bluff di Putin

Il grande bluff messo in piedi da Putin in occasione dell’incontro con Trump in Alaska venerdì 15 ultimo scorso, gli è riuscito in pieno.

Mandando in onda la parte di chi ha fatto un falso accenno di mea culpa accettando tutte le richieste di chi, avendolo invitato a casa sua, ne aveva messo sul tavolo una serie da accettare, conditio sine qua non, in blocco. Cosi il mondo avrà potuto fantasticare, anche se per poco, che lo Zar si sarebbe approcciato al Grande Capo con deferenza, più precisamente con la coda tra le gambe, che è un indicatore certo dello.stato di soggezione( osserva i cani). Strano ma vero, chi nell’occasione mostrava imbarazzo da tagliare con il coltello, era il padrone di casa, visibilmente messo in soggezione dall’ospite. Quindi l’incontro è durato la metà del tempo previsto e, quel che è particolarmente inquietante, non ha sortito risposta alcuna all’argomento clou dell’incontro, cioè la fine delle ostilità in Ucraina. Va aggiunto che oggi Trump incontrerà a Washington una delegazione di Capi di Governo europei tra i quali Meloni, insieme alla Commissaria UE Von der Leyen. È credibile fin d’ ora che anche da tale riunione non verranno fuori soluzioni concrete o quanto meno un’ agenda di impegni da compiere. Ma sarà andata ancora bene per il ritrovare cosi, almemo in parte, l’armonia tra i paesi dell’Occidente che, negli ultimi anni è stata messa a dura prova. Volendo rimanere con i piedi per terra, è più che probabile che buona parte della durata del meeting d’Oltreatlantico sarà dedicata a un altro aspetto negativo di questi ultimi anni.

Non solo l’invasione dell’Ucraina, quanto anche la/le guerra/e che brucia/no in Medioriente, danno segno di essere sulla via.della della conclusione. E gli USA sono in qualche modo coinvolti. anche lì. Il buon padre di famiglia, attualmente allargata anche al corrispondente femminile, la bona mater familiae, al momento sposterebbe, se potesse, il focus dell’osservazione a problemi elementari quanto gravi: buona parte del patrimonio dei soggetti l’un contro l”altro armato, è andato distrutto nelle operazioni belliche e, se non si interverrà per tempo, toccherà la stessa sorte anche a quanto è rimasto fin’ora in piedi. Solo come corollario, ma non si può fare a meno di evidenziarlo, insieme al danno patrimoniale andrà a considerato il danno causato dalla ridotta quanto non del tutto mancata produzione industriale. Tali eventi, appesantiti da lacci e lacciuoli moltiplicatisi nel settore nel medesimo frangente, fanno peggiorare e allontanare ogni possibilità di una pronta ripresa. È chiaro che si sta navigando a vista e quelle accennate sono le difficoltà che tale modo di procedere comporta. È anche vero inoltre che sono tanti gli scogli affioranti lungo quel percotso e tutti pericolosissimi, É proprio ciò che deve indurre.a rinforzare la presa.”it’s long, long.way”, per dirla con Snoopy.