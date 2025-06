Il Grande Mazinga, scopri il potere oltre Mazinga Z

di Alessandro Spagnuolo

Il Grande Mazinga (グレートマジンガー), conosciuto anche come Il Grande Mazinger è una serie televisiva anime* mecha creata da Gō Nagai e ideato come seguito di Mazinga Z. Il cartone è composto da 56 episodi, andato in onda su Fuji TV tra il 1974 e il 1975 riprendendo lo stesso universo narrativo. In Italia fu trasmessa solo nel 1979 (sui canali locali), con doppiaggio C.D. Cooperativa. A oggi la serie è completa e disponibile anche in edizione home video restaurata. Racconta le vicende del potente robot “Il Grande Mazinga”, impegnato a difendere la Terra da antiche minacce. Il successo del franchise è confermato dalla popolarità della serie in tutto il mondo, soprattutto negli anni ’70 e dal fatto che Il Grande Mazinga resta uno dei simboli più iconici tra i robot.

Trama (senza spoiler)

La trama è incentrata sulla Terra minacciata dei Mikenes, un antico popolo greco dei Micenei rifugiatosi nel sottosuolo dopo un cataclisma, guidati dal perfido Generale Nero, risalgono in superficie per vendicarsi e conquistare il mondo. Per affrontare la minaccia dell’Impero dei Mikenes, il professor Kenzo Kabuto (兜剣造, Kabuto Kenzō) – figlio del dottore Juzo Kabuto (兜 十蔵, Kabuto Jūzō), creatore in passato del Mazinga Z, e padre di Shiro Kabuto (兜 シロー Kabuto Shirō) fratello minore di Koji Kabuto (兜 甲児, Kabuto Kōji, in Italia, fu inizialmente conosciuto come Ryo in Mazinga Z, per poi diventare Alcor in Ufo Robot Goldrake), storico pilota del primo robot – progetta e costruisce Il Grande Mazinga. Questa nuova macchina da guerra rappresenta un’evoluzione diretta del robot precedente, potenziata sia nella struttura che nell’arsenale. Corazzato con la Nuova Zeta, una superlega di ultima generazione, il Grande Mazinga è dotato di armamenti più avanzati: può sprigionare scariche elettriche devastanti e lanciare un potente boomerang frontale. È inoltre capace di volare, grazie a un sistema di ali retrattili integrate nella sua struttura. A pilotarlo è Tetsuya Tsurugi (剣 鉄也, Hepburn Tsurugi Tetsuya), giovane 18enne coraggioso che dalla Fortezza della Scienza coordina la difesa del pianeta insieme a robot alleati come Venus Alpha (pilotata da Jun Hono) e Boss Robot (pilotato da Boss). La narrazione procede con scontri epici tra robot con nuovi nemici tra cui il Supremo Imperatore delle Tenebre, il Gran Maresciallo Inferno, la Marchesa Yanus e tanti altri.

Manga One-shot**

Parallelamente fu realizzato un manga di Gosaku Ōta, sceneggiato da Gō Nagai, serializzato nel 1974-75 in 4 tankōbon giapponesi (volumi singoli). In Italia il manga fu pubblicato per la prima volta da Fabbri Editori nel 1979 (25 albi settimanali a colori, con finale alternativo). Negli anni successivi furono realizzate edizioni più fedeli: la ristampa “Manga Classic” della Granata Press (1993-94) e l’edizione in 4 volumi di d/visual (2006-07) e poi J-Pop (2013). Il fumetto espande i personaggi e alcuni temi (ad es. approfondisce la psicologia dei protagonisti), risultando autonomo rispetto all’anime.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Lo stile grafico è tipico dello shōnen*** mecha anni ‘70: robot dagli spigoli netti, colori vivaci e design “da antica tradizione” dell’autore. L’animazione originale era abbastanza fluida, seppur risentisse dei limiti tecnici dell’epoca. Le recenti edizioni su Blu-ray Disc (Yamato Video/Koch Media) hanno applicato una rimasterizzazione in HD, ottenendo immagini molto più nitide e fedeli all’originale. In pratica, grazie ad un restauro e rescaling, il dettaglio e il contrasto dei fotogrammi sono di “qualità sorprendente” per una serie così datata. Lo stile trasmette un tono più maturo e tragico rispetto a Mazinga Z: le inquadrature drammatiche e le ombreggiature accentuate rendono Il Grande Mazinga visivamente più cupo, pur mantenendo la semplicità stilistica di allora.

Musiche

Le musiche sono parte integrante della sua potenza evocativa: non solo accompagnano le battaglie e i momenti più intensi, ma incidono profondamente nell’immaginario di chi l’ha vissuto negli anni ’70 e ’80. La sigla di apertura giapponese è Ore wa Gurēto Majingā (おれはグレートマジンガー, frase giapponese che significa Io sono Il Grande Mazinga) scritta da Fumihiko Azuma (東 文彦 (あずま ふみひこ, morto il 17 aprile 2019) e la sigla di chiusura è Yūsha wa Majingā (勇者はマジンガー, frase giapponese che significa L’eroe è Mazinga). Entrambe le sigle sono state interpretate da Ichirō Mizuki e Columbia Yurikago-kai, composta da Michiaki Watanabe (渡辺宙明, Watanabe Michiaki), noto anche con gli pseudonimi Chūmei Watanabe e Hiroshi Watanabe (morto il 23 giugno 2022), è un concentrato di energia e trionfo. I fiati squillanti e i cori maschili trasmettono l’idea di un eroe invincibile e implacabile, con un ritmo marziale e potente che accompagna la partenza del robot in volo. È un brano epico, fiero, che suona quasi come un inno militare futurista, perfetto per annunciare un combattente che difende la Terra a colpi di spada e scariche elettriche.

La colonna sonora strumentale della serie è altrettanto memorabile: i temi musicali, sempre composti da Watanabe, alternano pezzi solenni e drammatici a motivi incalzanti e frenetici, perfetti per sottolineare la tensione e l’azione. L’uso massiccio di ottoni, timpani e sintetizzatori anni ’70 crea un impasto sonoro denso, quasi sinfonico, che accompagna il susseguirsi di duelli, lanci da basi sotterranee e trasformazioni meccaniche.

Sigla giapponese (apertura): Ore wa Great Mazinger – interpretata da Ichirō Mizuki

Sigla giapponese (chiusura): Yūsha wa Mazinger – anch’essa cantata da Ichirō Mizuki

In Italia, la sigla “Il Grande Mazinga” con testo di Franco Migliacci, musica e arrangiamento di Massimo Cantini (sotto lo pseudonimo di Argante), interpretata dai Superobots. Fu registrata nel 1979 in occasione dell’arrivo in Italia della serie, divenendo subito un classico e vendendo oltre 600.000 copie come singolo su 45 giri.

Queste canzoni non sono solo colonne sonore, ma vere e proprie evocazioni di un’epoca. Riascoltarle significa tornare indietro nel tempo, a quei momenti in cui bastava sentire le prime note per credere che, davvero, un robot gigante potesse salvarci tutti. In generale le musiche strumentali di Chūmei Watanabe (lo stesso di Goldrake) sono cariche di archi e ritmi marcati, a sottolineare il carattere eroico delle scene. Le sigle (in particolare l’apertura italiana) hanno contribuito moltissimo alla popolarità: l’ “imperativo” Maaaazinga! di Migliacci è rimasto nella memoria dei fan.

Film animati OAV****

Il Grande Mazinga compare in diversi film di montaggio e crossover prodotti negli anni ’70. I principali film animati dedicati ai robot Nagai sono:

1975 – Il Grande Mazinga contro Getta Robot (corto di 30 minuti).

1975 – Il Grande Mazinga contro Getta Robot G (corto di 25 minuti).

1976 – UFO Robot Goldrake contro il Grande Mazinga (corto in cui Goldrake e il Grande Mazinga combattono senza esclusione di colpi).

1976 – Il Grande Mazinga, Getta Robot G, UFO Robot Goldrake contro il Dragosauro (film completo Mazinger Kessen! Daikaijū con tutti e tre i robot in azione).

2009 – Mazinga Z Infinity. Qui il Grande Mazinga appare brevemente in apertura per difendere una base dall’invasione di Dr. Hell.



Live action

Non esistono film o serie TV live-action dedicate specificamente al Grande Mazinga. A oggi non sono mai stati prodotti adattamenti reali basati su questa serie, né piani ufficiali sono stati annunciati.

Spin-off e crossover

Lo “star system” di Gō Nagai ha generato numerosi spin-off e crossover attorno a Mazinga. I più noti spin-off (ambientati nello stesso universo o opere derivate) sono ad esempio God Mazinger, MazinSaga, Z Mazinger e i manga di fantagenere Mazinger Angels/Mazinger Angels Z. Anche OAV e nuove serie riprendono la saga: Mazinkaiser (2001), Mazinkaiser SKL (2010), Shin Mazinger Zero (manga moderno), Mazinger Edition Z: The Impact! (2009), Grendizer Giga (2017) e altri.

Fra i crossover si ricordano infine alcuni speciali manga/one-shot come Mazinger Z vs Devilman (1973) o Violence Jack vs Mazinger Z (1986), nonché il manga digitale Dynamic Heroes (2010) in cui appaiono tutti i robot Gō Nagai. Questi titoli riuniscono personaggi di diverse serie Nagai in storie collaterali (spesso non canoniche).

Ordine cronologico

Per la fruizione narrativa principale, è comune seguire la sequenza:

Mazinga Z (serie TV 1972–74) – presenta la storia originaria di Mazinger ( マジンガー , Majingā), una serie di manga e anime creata da Gō Nagai, caratterizzata da robot giganti o mecha. Mazinga Z contro il Generale Nero (1974) – Film di 43 minuti. Il Grande Mazinga (serie TV 1974–75) – la serie completa. UFO Robot Goldrake (Grendizer, 1975–77) – ambientato subito dopo, con riferimenti allo stesso universo narrativo. UFO Robot Goldrake, il Grande Mazinga e Getta Robot G contro il Dragosauro (1976) – Film opzionale di 31 minuti. Mazinger Z Infinity (film 2018) – sequel ambientato molti anni dopo.

I film crossover (ad esempio quello con Devilman) possono essere goduti separatamente perché non fanno parte della continuità principale.

Premi

La serie non risulta aver vinto premi particolari o importanti nel panorama degli anime. All’epoca era comune il successo popolare piuttosto che i premi formali. Non vi sono notizie di candidature internazionali degne di nota per Il Grande Mazinga.

Videogiochi

Super Robot Wars (1991 – Game Boy)

Il primo capitolo della saga strategica a turni. Il Grande Mazinga è tra i robot giocabili, senza trama profonda, ma già simbolo della squadra dei “super robot”.

Mazinger Z (1993 – Super Famicom)

Picchiaduro a scorrimento con boss fight. Si può scegliere anche il Grande Mazinga. I livelli sono ispirati all’anime, con grafica 16 bit e animazioni fluide per l’epoca.

MazinSaga: Mutant Fighter (1993 – Sega Mega Drive)

Action picchiaduro ibrido a scorrimento e duelli 1vs1. Tratto dal manga MazinSaga, non è ufficialmente incentrato sul Grande Mazinga, ma ne richiama stile e design.

Mazinger Z (1994 – Arcade)

Shoot ’em up verticale. Si può pilotare il Grande Mazinga, Mazinger Z o Goldrake. Gameplay frenetico, con boss giganti e power-up.

Super Robot Wars 64 (1999 – Nintendo 64)

Strategico a turni con trama originale. Il Grande Mazinga è presente con attacchi speciali e può collaborare con Mazinga Z e altri mecha storici.

Super Robot Wars Alpha (2000 – PlayStation / 2001 – Dreamcast)

Segna il salto qualitativo della saga. Include scene animate e sistema di abilità. Il Grande Mazinga ha una trama più approfondita e interagisce con altri universi mecha.

Super Robot Wars MX (2004 – PS2 / 2005 – PSP)

Amato per le animazioni e la varietà di personaggi. Il Grande Mazinga può eseguire attacchi combinati con Koji Kabuto e Mazinkaiser.

Super Robot Wars GC (2004 – GameCube / 2006 – Xbox 360)

Unico capitolo per GameCube e poi convertito per Xbox 360. Il Grande Mazinga è presente insieme a versioni alternative (Mazinkaiser).

Super Robot Wars T (2019 – PS4, Nintendo Switch)

Capitolo moderno con grafica migliorata e animazioni spettacolari. Appare in versione “Mazinger Z: Infinity” con nuove mosse e contesto narrativo originale.

Super Robot Wars 30 (2021 – PS4, Switch, PC)

Uscito per i 30 anni della saga. Include Mazinkaiser SKL e versioni moderne dei robot Go Nagai. Il Grande Mazinga è citato e incluso in contenuti extra o DLC.

Censura italiana

Non ci sono fonti ufficiali dettagliate sulla censura di questo anime in Italia. Tuttavia, come per altri degli anni ’70, è noto che la trasmissione italiana fu sottoposta a censure sui contenuti violenti e a modiche per renderli più “congeniali” al pubblico giovane. Alcune scene cruente o dialoghi scabrosi furono probabilmente tagliati o edulcorati, benché i dati precisi (puntate rimosse o censurate) siano difficili da reperire.

Ispirazione dell’anime

Il concept unisce fantascienza e mito classico. In particolare, i Mikenes evocano direttamente la civiltà dei Micenei nell’antica Grecia, come detto all’inizio. L’ambientazione riflette così un risveglio di civiltà sotterranee (ritorno alla vita di popoli perduti). In più, Il Grande Mazinga è fortemente ispirato all’anime Mazinga Z (da cui eredita personaggi e meccaniche di base) ma introduce un taglio più adulto e drammatico. Anche l’ambientazione bellica e post-resistenza (spirito guerriero tenace) richiama motivi storici (com’è stato osservato, al tempo del Giappone postbellico). Infine, a livello di genere, si inserisce nella tradizione super robot nata da Gō Nagai, ampliandola con armi più evolute (sistema di leghe metalliche “NZ” per un’armatura impenetrabile, fulmini elettrici, ali per il volo).

Citazioni e Omaggi in Altri Anime

Mazinkaiser (2001, OAV e film)

In questa rivisitazione moderna del “Mazingerverse”, il Grande Mazinga non solo appare ma gioca un ruolo di rilievo. Viene rappresentato con un design più aggressivo e nuove tecnologie. La presenza di Tetsuya è centrale e l’anime stesso è una lettera d’amore ai fan dei robot originali.

Shin Mazinger Shougeki! Z Hen (2009)

Serie reboot diretta da Yasuhiro Imagawa. Il Grande Mazinga appare verso il finale, introdotto in modo epico, ricalcando l’impatto che ebbe nel passaggio tra Mazinga Z e la sua serie. L’omaggio è doppio: sia al design classico che alla narrazione originale.

Gurren Lagann (2007)

Anime che è un concentrato di citazioni ai super robot classici. Sebbene il Grande Mazinga non appaia direttamente, molte scene, movimenti e nomi di attacchi (come il “boomerang pettorale”) sono evidenti omaggi al robot di Tetsuya e all’opera di Go Nagai in generale.

Robot Girls Z (2014)

Parodia ufficiale prodotta da Toei Animation. Qui i robot classici sono reinterpretati come ragazze moe. “Grenda-san” è l’equivalente femminile del Grande Mazinga, spesso mostrata come la più forte e risoluta del gruppo. L’anime è pieno di auto-citazioni e umorismo metanarrativo.

Space Dandy (2014)

In un episodio ambientato su un pianeta popolato da robot giganti, si vedono silhouette chiaramente ispirate a Mazinga Z e Grande Mazinga. Lo stile è comico e irriverente, ma il design è inconfondibile.

Hayate no Gotoku! (Hayate the Combat Butler)

In più episodi, ci sono gag in cui compaiono robot giganti che imitano l’aspetto e le mosse del Grande Mazinga. Si tratta di easter egg per fan attenti, a volte accompagnati da battute sul mondo di Go Nagai.

Excel Saga (1999)

Serie nota per i continui riferimenti pop e metanarrativi. In un episodio si vede un robot identico al Grande Mazinga, usato come parodia durante una battaglia esagerata. Il tono è comico, ma l’omaggio è evidente.

One Piece

In alcuni episodi filler e in materiale promozionale, sono stati inseriti robottoni che citano apertamente Mazinga e il Grande Mazinga, soprattutto per gag visive (come lanci da basi sotterranee o l’uso di armi simili).

Daitarn 3 e Zambot 3 (Sunrise)

Pur non citando direttamente il Grande Mazinga, molti dei concetti visivi e narrativi — come l’hangar sotterraneo, la combinazione dei veicoli, le spade giganti — sono derivazioni o omaggi estetici evidenti, influenzati dal successo del robot di Tetsuya.

Crayon Shin-chan

In più episodi, il protagonista gioca con giocattoli o sogna di essere un pilota di robot. In certi sogni o disegni fatti a mano compaiono versioni caricaturali del Grande Mazinga, tra mille altre icone della cultura pop giapponese.

Autori influenzati da Il grande Mazinga

Hideaki Anno (秀明 庵野, Anno Hideaki, regista di Neon Genesis Evangelion)

Ha più volte dichiarato il proprio amore per i robot classici. Evangelion, pur essendo una de-costruzione del genere mecha, prende spunto diretto da Mazinga Z e dal Grande Mazinga per il concetto di “pilota adolescente traumatizzato”, la cabina inserita nel corpo del robot e gli attacchi frontali stile “Breast Fire”.

Gōshō Aoyama (青山 剛昌, Aoyama Gōshō, famoso per essere l’autore di Detective Conan)

Ha inserito Il Grande Mazinga tra le sue influenze giovanili. In varie interviste ha raccontato come da bambino amasse disegnare il robot di Tetsuya, e in Detective Conan compaiono spesso giocattoli, tute e maschere ispirate ai robot di Nagai.

Kazuki Nakashima (中島かずき, Nakashima Kazuki, scrittore di Gurren Lagann) & Hiroyuki Imaishi (今石 洋之, Imaishi Hiroyuki regista di Sfondamento dei cieli Gurren Lagann e Promare)

I creatori di Sfondamento dei cieli Gurren Lagann hanno apertamente celebrato Mazinga Z e Il Grande Mazinga, utilizzando boomerang pettorali , pose teatrali , comandi urlati ad alta voce , e design iper-stilizzati in omaggio ai robot anni ’70.

Yoshiyuki Tomino (富野由悠季?, Tomino Yoshiyuki, sceneggiatore e regista di Mobile Suit Gundam 機動戦士ガンダム)

Pur criticando il genere super robot per la sua enfasi sul “super potere”, Tomino ha ammesso che Mazinga Z e Il Grande Mazinga lo hanno spinto a creare un’alternativa realistica. In un certo senso, Il Grande Mazinga è il contrasto perfetto che ha ispirato Gundam come sua antitesi filosofica.



Katsuhiro Ōtomo (大友 克洋, Ōtomo Katsuhiro) regista e sceneggiatore dell’anime Akira (アキラ, Akira)

Cresciuto durante l’epoca d’oro dei robot Nagai. Anche se non ha mai lavorato direttamente su opere mecha, l’estetica della tecnologia urbana, le esplosioni e la distruzione architettonica che permeano Akira derivano anche dall’immaginario robotico degli anni ’70.

Kentarō Yabuki (矢吹 健太朗 autore di To Love-Ru Darness, Black Cat)

Disegnatore con uno stile anime moderno ma radicato nella cultura otaku giapponese. In più occasioni ha dichiarato il suo affetto per Mazinga Z e Il Grande Mazinga, specie per il personaggio di Tetsuya, icona dell’eroe freddo e determinato.

Hiroshi Aramata (Teito Monogatari)

Scrittore e studioso giapponese che ha trattato l’importanza del mecha classico in ambito letterario e culturale. In alcune sue opere si trovano riferimenti simbolici al concetto di uomo-macchina che Il Grande Mazinga ha contribuito a diffondere.



Gōichi Suda noto anche come Suda51 (須田剛一, Suda Gōichi) famoso come direttore/sceneggiatore dei videogiochi Killer7 e No More Heroes)

Designer e autore di videogiochi cult, ha citato Mazinga e Il Grande Mazinga come ispirazioni visive nei suoi titoli più folli, soprattutto nell’uso di trasformazioni, armi giganti e pose da eroe robotico anni ’70.

Curiosità

Sigla italiana: Nel brano dei Superobots è presente il celebre urlo “Maaaazinga!” di Franco Migliacci. Per anni si diceva che lo avesse effettivamente cantato un giovane Piero Pelù, ma lo stesso Migliacci ha smentito questa leggenda

Jun Hono birazziale: La pilota di Venus, Jun Hono (炎 ジュン Honō Jun), è definita esplicitamente mezzo giapponese e mezzo africana. In un episodio affronta una crisi interiore dovuta alla sua origine “meticcia”, tema insolito per l’epoca.

Mazza di Kenzō Kabuto: Il padre Kenzo Kabuto, creatore de Il Grande Mazinga, è doppiato da Hidekatsu Shibata ( 柴田 秀勝 , Shibata Hidekatsu), lo stesso di Akira Fudo ( 不動 明 , Fudō Akira in Devilman). Nei titoli di coda italiani veniva però annunciato erroneamente Sandro Iovino per lo stesso ruolo (data la struttura del doppiaggio C.D.).

Armi speciali: Il Grande Mazinga può lanciare scariche elettriche potentissime (Fulmini del Grande Mazinga) e il boomerang rosso montato sul torace. Questi potenziamenti segnavano la “rivoluzione tecnica” rispetto a Mazinga Z (il quale aveva il Rocket Punch e il Fiocco di Venere, ma non il volo o l’elettricità).

Cameo in Mazinkaiser: Nel film Mazinkaiser (OVA 2001) appare brevemente il Grande Mazinga che salva il Mazinkaiser intrappolato in un vulcano. Questo è un simpatico omaggio tra “super robot”, in cui il nostro eroe aiuta il robot protagonista della nuova serie.

Doppiaggio italiano: Il direttore di doppiaggio fu Enrico Bomba (morto il 1° Novembre 1995). Stranamente, lo stesso prese parte anche alla vecchia serie di Mazinga Z come direttore. In Il Grande Mazinga, il Generale Nero fu doppiato da Renato Mori (famoso per altri ruoli mitici, morto il 22 agosto 2014).

Conclusione

Il Grande Mazinga rimane oggi un pilastro del genere robotico classico. Pur essendo datato nello stile visivo, la serie affascina ancora per i temi drammatici e l’azione spettacolare. In Italia ha consolidato la passione per i robottoni anni ’70, anche grazie alla nota sigla e ai personaggi memorabili. L’eredità de Il Grande Mazinga si vede negli innumerevoli spin-off e tributi succedutisi negli anni, a testimonianza del ruolo fondamentale di questo anime nel mito dei super robot.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile solo acquistarla o noleggiarla.

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

***Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

**One-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

****OAV

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.