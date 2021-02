Opinions expressed here are solely my own and do not express the views or opinions of Squarepoint Capital

“Non si può tornare allo status quo perché è lo status quo che ci ha portato dove siamo oggi”. Questa frase, pronunciata dal Segretario Generale dell’OCSE nell’Ottobre 2020, è diventata uno dei mantra della conferenza del World Economic Forum tenutasi a Davos tra il 25 ed il 29 Gennaio 2021 che quest’anno era intitolata il Grande Reset. Il tema della conferenza è chiaro: una volta terminata l’emergenza causata della pandemia COVID-19, saremo chiamati a ricostruire l’economia globale e nel farlo dovremmo impegnarci per creare un modello economico che pone al centro la sostenibilità.

L’idea alla base della necessità di un reset risiede nella realizzazione che il capitalismo, come abbiamo imparato a conoscerlo sino ad oggi, ha fallito. Un’idea di mercato in cui l’obiettivo principale è la massimizzazione del profitto per gli azionisti a tutti i costi, anche a scapito del benessere della collettività, non è più sostenibile in un mondo così profondamente interconnesso. Nello specifico, il capitalismo crea problemi sia a livello intra-generazionale che a livello inter-generazionale. Da un punto di vista intra-generazionale, questo modello economico porta ad enormi diseguaglianze sociali, creando divari incolmabili tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più numerosi e poveri. Guardando alle conseguenze inter-generazionali, la forsennata rincorsa al profitto spinge a ragionare con un orizzonte temporale breve, ignorando l’impatto che l’attività economica di oggi può avere sulle generazioni future.

Il grande reset auspicato nella conferenza di Davos punta alla transizione da una shareholder economy ad una stakeholder economy. L’idea di fondo è che il capitalismo deve evolversi al fine di garantire la protezione degli interessi della collettività. Gli operatori economici devono minimizzare l’impatto sociale ed ambientale dell’attività economica e, al contempo, garantire che venga creata ricchezza, non solo per gli investitori ma anche per la collettività. Se da una parte alcuni possono, per spirito puramente altruistico, decidere di seguire questa strada autonomamente, la maggior parte degli operatori economici modella i propri comportamenti in base agli incentivi economici. Ed è proprio alla luce di ciò che noi, in qualità di consumatori e clienti, possiamo accelerare la transizione verso una stakeholder economy molto di più di quanto crediamo sia possibile. I consumatori, infatti, sono quelli che decretano il successo o il fallimento di un’iniziativa economica. “Premiando” con gli acquisti le iniziative che rispettano certi valori, si innesca un ciclo virtuoso in cui chiunque voglia avere successo deve necessariamente far proprio il rispetto dell’ambiente e la protezione degli interessi della collettività.

Il Covid-19 ci ha forzato a mettere in pausa l’attività economica globale. E’ ora nostra responsabilità sfruttare questo periodo di riflessione forzata per reimpostare il modello economico dominante. Bisogna spingere reset e creare i presupposti affinché l’attività economica riprenda, ponendo al centro il progresso della collettività ed il rispetto dell’ambiente. Senza questi obiettivi rischiamo di mettere seriamente a repentaglio l’ecosistema per le generazioni future perché, come osservato dal Segretario generale della Nazioni Unite Antònio Guterres, possiamo vaccinarci contro un virus ma “non c’è un vaccino che potrà curare la nostra terra, la natura ha bisogno di un bailout che la salvi dalla distruzione”.