Il grande successo di Andy Warhol a Napoli: la mostra “Triple Elvis” prorogata fino a maggio

Notevole affluenza di visitatori per la rassegna alle Gallerie d’Italia di Napoli sul celeberrimo artista americano, esponente della pop-art d’oltreoceano che ha dominato la scena artistica internazionale dagli anni Sessanta sino alla sua morte improvvisa alla fine degli anni Ottanta. Tuttavia, il mito del padre della pop-art riecheggia ancora oggi nell’immaginario figurativo collettivo ed iconografico dell’attuale società contemporanea. Conosciuti in tutto il mondo, i suoi lavori iconici lasciano in eredità la visione di voler mostrare una realtà riprodotta in maniera fredda e seriale nella sua più arida essenza industriale e massificata. L’esposizione, parte del progetto Vitalità del Tempo a cura di Luca Massimo Barbero, contempla le opere provenienti dalla collezione Luigi e Peppino Agrati confluita grazie al lascito del Cavalier Luigi Agrati nel patrimonio storico ed artistico tutelato da Intesa Sanpaolo. L’opera cardine della mostra, Triple Elvis 1963, mette in evidenza il lavoro artistico di Warhol basato sulla ripetizione dell’immagine, in questo caso attinta da una pubblicità del film Flaming Star in cui Elvis è protagonista. Il fotogramma dell’iconico cantante è ingigantito e moltiplicato, sospeso su uno sfondo argento metallico, colore simbolo di atemporalità e privo di ogni riferimento alla sfera naturale che richiama la meccanicità dell’artificio umano nel mondo industriale e standardizzato. Il percorso espositivo continua soffermandosi sull’evoluzione creativa dell’artista tra gli anni Sessanta e Settanta attraverso tre cicli grafici: Marylin, Mao Tse-Tung, Electric Chairs, ognuno di essi con un potere iconografico peculiare. A seguire, esposti anche un ritratto di Andy Warhol realizzato dal fotografo Duane Michals e due versioni dell’opera-omaggio alla città di Napoli Vesuvius a testimonianza del legame dell’artista con la città. Infatti, grazie al sodalizio con il gallerista Lucio Amelio, Warhol sarà trasportato nella vivace metropoli partenopea che, oltre a condividere la stessa latitudine con la “Grande Mela”, iniziava a proiettarsi nel futuro pronta ad accogliere il poliedrico e rivoluzionario artista. Warhol ha consacrato lo spirito della pop-art muovendo la sua critica, attraverso le sue opere d’arte, alla frenetica società dei consumi, restando uno degli artisti più controversi ed enigmatici del suo tempo.