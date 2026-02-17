Il grande tennis torna a Napoli. Dal 22 marzo via al torneo Atp. Villari: Offerta di alto livello

Napoli si riprende la scena del tennis internazionale. Dal 22 al 29 marzo il Tennis Club Napoli ospiterà una nuova edizione della Napoli Cup, torneo Atp 125 che riporta la città nel calendario mondiale. Presentata oggi l’edizione 2026, con la conferma del ritorno di Stan Wawrinka, già protagonista nel 2025 e di nuovo ai nastri di partenza della Guerri Napoli Tennis Cup.

A sottolineare il peso dell’evento è il presidente del circolo partenopeo, Riccardo Villari: “Nell’ultima settimana di marzo il Tennis Club Napoli tornerà protagonista nel calendario mondiale Atp. Il dato più rilevante è che Napoli è ormai stabilmente e costantemente nel circuito internazionale da anni. La nostra città non ha un palazzetto dello sport e quindi è ancora più difficile organizzare questi eventi e attrarre grandi campioni. Nonostante questo, abbiamo sempre assicurato un’offerta organizzativa di alto livello”.

Villari ha parlato di “offerta di grande qualità”, ringraziando Master Group Sport per la partnership e dando il benvenuto al title sponsor, il Gruppo Guerri, per il sostegno all’iniziativa.

Numeri da record e richiesta di maggior supporto

Il presidente del Tennis Club Napoli ha evidenziato anche un dato che definisce “poco noto ma di grande significato”: esclusi le ATP Finals e gli Internazionali d’Italia, i tornei disputati a Napoli sarebbero quelli con il maggior numero di spettatori in assoluto.

“Questo conferma che a Napoli c’è voglia di grandi eventi, di sport e di tennis di qualità. La città risponde con partecipazione e con numeri da record. È un dato che deve essere chiaro alla Fitp, da cui auspichiamo maggiore supporto, e all’Atp. Napoli è una piazza di eccellenza capace di intercettare una domanda sempre più ampia di tennis, soprattutto oggi che la Fitp è prima in Italia per fatturato, anche rispetto alla Figc”.

Alla presentazione hanno preso parte anche l’assessora allo Sport della Regione Campania Fiorella Zabatta, il presidente della Commissione Sport e Pari opportunità del Comune di Napoli Gennaro Esposito, il group chief financial officer del Gruppo Guerri Basilio Postiglione e il direttore generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria.

Wawrinka guida il ritorno in campo

Tra le novità più attese c’è il ritorno di Stan Wawrinka, che ha già confermato la propria partecipazione dopo l’esperienza positiva dello scorso anno. L’entry list ufficiale sarà resa nota dall’Atp lunedì 2 marzo.

Il direttore del torneo sarà l’ex tennista professionista Alessandro Motti. Le qualificazioni inizieranno domenica 22 marzo e si concluderanno lunedì 23 marzo, giorno in cui scatteranno anche gli incontri del tabellone principale. Dopo i primi turni, i quarti di finale sono in programma venerdì 27 marzo, le semifinali sabato 28 e la finale domenica 29 marzo.

Napoli rilancia, senza palazzetto ma con il pubblico delle grandi occasioni. E con un Atp 125 che punta a confermarsi tra i più seguiti d’Italia.