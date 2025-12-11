Il greco Pierrakakis eletto nuovo presidente dell’Eurogruppo

Bruxelles, 11 dic. (askanews) – I ministri delle Finanze dell’Eurozona hanno eletto, oggi a Bruxelles, Kyriakos Pierrakakis, Ministro dell’Economia e delle Finanze della Grecia, Presidente dell’Eurogruppo. Il nuovo Presidente entrerà in carica il 12 dicembre 2025 e ricoprirà il suo mandato per due anni e mezzo. La prima riunione dell’Eurogruppo sotto la presidenza di Pierrakakis è attualmente prevista per il 19 gennaio 2026.

In lizza c’era anche un altro candidato, il vicepremier e ministro delle Finanze belga, Vincent Van Peteghem. A favore di Pierrakakis si era dichiarato, tra gli altri, il ministro tedesco delle Finanze, Lars Klingbeil, parlando alla stampa al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo, questo pomeriggio a Bruxelles.

Il fatto che l’Eurogruppo sarà guidato da un ministro greco, sostenuto dal collega tedesco, è un segno dei tempi cambiati, e un simbolo del “riscatto” della Grecia. Una situazione lontanissima da quella della crisi dell’Eurozona inziata circa quindici anni fa, e del “salvataggio” della Grecia 10 anni fa, quando il ministro tedesco dell’epoca, Wolfgang Schauble, chiedeva l’espulsione di Atene dall’euro a causa della disastrosa situazione delle sue finanze pubbliche. “Esattamente 10 anni fa predisponemmo, come Eurogruppo, le condizioni per il salvataggio della Grecia. Oggi è una nazione forte che celebriamo”, ha detto alla stampa subito dopo il voto il ministro francese delle Finanze, Roland Lescure, aggiungendo che questa “è una storia di solidarietà ed efficienza in Europa”.

L’Eurogruppo, ricorda una nota del Consiglio Ue, “è un organismo informale in cui i ministri degli Stati membri dell’Eurozona discutono questioni di interesse comune relative alla condivisione dell’euro come moneta unica. Il suo compito principale è garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri dell’Eurozona. Mira inoltre a promuovere le condizioni per una crescita economica più forte ed è responsabile della preparazione delle riunioni dell’Eurosummit (la riunione dei capi di Stato e di governo dei paesi partecipanti all’euro, ndr) e del loro follow-up”. L’Eurogruppo si riunisce solitamente una volta al mese, alla vigilia della riunione del Consiglio Affari economici e finanziari (Ecofin).

La prima riunione dell’Eurogruppo si tenne il 4 giugno 1998 a Lussemburgo. Il primo presidente dell’Eurogruppo fu il lussemburghese Jean-Claude Juncker, a cui sono poi succeduti l’olandese Jeroen Dijsselbloem, il portoghese Mário Centeno e l’irlandese Paschal Donohoe.