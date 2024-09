Il Grottino Azzurro di Positano, piatti locali rivisitati dalla chef per una clientela internazionale

Blu come il cielo ed il mare di Positano, rosso come la passione per la cucina e per la vita: ecco “Il Grottino Azzurro”, la “chicca” di “Mele Mandara Group”: accoglie tutto l’anno la clientela internazionale della “perla” di Amalfi Coast che desidera degustare piatti della tradizione culinaria locale, appena rivisitata da un tocco di creatività sia nella coreografia che nella sua preparazione. Facilmente raggiungibile, poiché situato sulla statale amalfitana, nelle vicinanze della biforcazione stradale che conduce alla spiaggia di Positano, “Il Grottino Azzurro” è aperto tutti i giorni ed in ogni stagione dell’anno dal mattino alla sera, operando con l’attenta supervisione del patron Raffaele Mandara coadiuvato dal responsabile di sala Claudio Cinque e la grande professionalità della chef della Casa Rossella Cioffi, di giovane età ma già molto esperta nel suo lavoro. Si comincia con il servizio breakfast usufruibile dalle ore 7 alle ore 11, per il quale è possibile scegliere tra un menu salato, dolce o misto al fine di cominciare in maniera positiva la giornata. Il breakfast con menu salato propone: uova strapazzate con pane tostato e bacon croccante, uova alle benedettine, ovvero in camicia con pane tostato, spuma alla salsa olandese e a scelta tra salmone affumicato o prosciutto cotto artigianale, avocado toast, cornetto salato con prosciutto cotto e formaggio. Per il breakfast dolce, la cucina de “Il Grottino Azzurro”, propone: il french toast a base di pane farcito con burro d’arachide avvolto da uova sbattute e cannella poi tostato nel burro, il pancake allo sciroppo d’acero, la macedonia di frutta di stagione con yogurt di bufala, la zuppa d’avena-porridge ovvero avena in fiocchi cotti nel latte conditi con frutta fresca e miele, croissant servito con una selezione di marmellate e cioccolato. Grande cura anche per il menu indicato indifferentemente per il lunch o il dinner, articolato in una selezione di piatti nelle diverse sezioni di entreè, primi piatti, secondi piatti e dessert. Come antipasti, si varia tra piatti tradizionali come la capresi, le polpettine di carne al ragù, la zuppa di cozze, la parmigiana di melanzane, il prosciutto crudo con mozzarella di bufala e quelli meno convenzionali come la tartare di pesce ed il polpo alla griglia su crema di patate. Tra i must dei primi piatti, da citare, pasta come “Casa Mele” a base di pasta fresca, pomodorini, calamari, gamberi, fritti di mare, pasta con rucola, gamberi, pomodorini, accanto alla classica “bolognese” ed alla pasta patate e provola. Per i secondi piatti, in primis, pietanze di pesce come il pescato del giorno, la frittura di gamberi e calamari, il baccalà con capperi, olive e pomodorini oltre a piatti di carne come gli spiedini misti e l’entrecote di manzo. Dulcis in fundo, le delicatesses della Casa, che spaziano da una crostata di mele accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia alla mousse al cioccolato, la panna cotta ai frutti rossi, caramello o cioccolata, al semifreddo al torroncino.

1 di 5