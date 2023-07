Il Grottino Azzurro, una chicca dipinta di blu a Positano: in tavola i prodotti della Costiera

“Il Grottino azzurro”: una “chicca dipinta di blu” di Mele Group, azienda leader della ristorazione di Positano. Situato nella zona alta della “perla della Costa d’Amalfi”, da sempre denominata dai positanesi “Chiesa nuova”, il neo ritrovo di Raffaele Mandara, chef di grande esperienza, noto imprenditore nel settore “food & beverage”, si articola in uno spazio limitato, curato nei minimi particolari, con arredi e pareti di pietra nuda e dai toni del blu come il mare della costiera amalfitana e del rosso come l’aragosta “regina del Tirreno”.

In un ambiente accogliente dall’atmosfera tipica mediterranea, gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo, hanno il privilegio di degustare le prelibatezze tipiche del luogo, “coccolati” dal savoir faire del direttore Claudio Cinque e del suo staff. Per iniziare, una piccola sosta all’’angolo del lounge bar dove vengono realizzati coloratissimi e freschissimi cocktail abbinati a bruschettine con “datterini” rossi e gialli o a “pizzelle di alghe marine”; a seguire, per chi desidera attendere ad un lunch o ad un dinner vero e proprio, il menu della Casa propone gustose pietanze ispirate alla tradizione culinaria del luogo, confezionate dallo chef Antonio Ricco e dalla sua brigata: polpo alla griglia con crema di patate, tartare di pesce , polpettine di carne dop, verdurine a km0 come entrèe, pacchero di Gragnano come Casa Mele con pomodorini, calamari, gamberi, frutti di mare e pesce di scoglio, pasta fresca con zucchine e gamberi, ragù di totani e la classica pasta e patate come primi piatti mentre tra i “secondi”, sono da menzionare il baccalà con capperi olive e pomodorini, tonno scottato e pescato del giorno. Particolare attenzione viene dedicata anche alla selezione dei dolci assolutamente artigianali quali il classico tiramisù, il semifreddo al torroncino con salsine al profumo di agrumi, crostata di frutta fresca. Infine, da menzionare , come prezioso valore aggiunto della struttura, un servizio gratuito di transfer by Parking Garage Mandara su tutta Positano e le zone limitrofe, offerto in esclusiva ai clienti de “Il Grottino azzurro”.