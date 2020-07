Il Gruppo Capri all’avanguardia nel commercio elettronico secondo l’istituto tedesco Itqf

Il Gruppo Capri è tra le aziende leader in Italia nel settore e-commerce con il sito alcott.eu: a certificarlo è una ricerca condotta, su oltre 5000 online shop, dall’istituto tedesco Itqf con il suo media partner La Repubblica Affari e Finanza. A diffondere la notizia è la stessa azienda. “L’e-commerce Alcott – si legge nella nota – si distingue per usabilità, funzionalità, sicurezza e servizi offerti e riceve oggi questo riconoscimento sulla base delle opinioni di più di 350.000 utenti che hanno premiato questo sito come eccellenza e-commerce nel settore dell’abbigliamento. La piattaforma e-commerce, dal design ricercato, ma allo stesso tempo intuitiva e divertente, è nata da una sinergia tra il team digital del Gruppo Capri, in collaborazione con Salesforce, leader mondiale nel settore del Crm. “Il software di intelligenza artificiale – prosegue la nota – è stato implementato per offrire al cliente un’esperienza d’acquisto personalizzata a 360 gradi, proponendo solo ciò a cui è realmente interessato e seguendolo in una customer journey che inizia online e continua in store. La piattaforma di CRM e customer care, raccoglie ed analizza in maniera selettiva i comportamenti di ogni singolo utente al fine di garantire un supporto mirato e personalizzato, garantendo così un’ottimale shopping experience. Alcott.eu è stato un investimento molto importante per l’azienda, che ha ritenuto necessario creare una piattaforma digitale 4.0 pensata per i millennials, i centennials e i nativi digitali, estremamente esigenti e desiderosi di effettuare acquisti online in maniera sempre più dinamica, interattiva e smart”.