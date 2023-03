Il Gruppo Gabetti sponsor del Napoli Basket

Il Gruppo Gabetti – l’unico Full Service Provider per l’intero sistema immobiliare in Italia – ha stipulato un accordo di sponsorizzazione con il Napoli Basket, entrando a far parte del Club dei 100 come Silver Member per la stagione sportiva 2022/23.

Il Basket Napoli nasce dal sogno di tre imprenditori: Federico Grassi, Francesco Tavassi e Michele Amoroso che, nell’agosto del 2018, hanno deciso di dare un segnale importante non solo al mondo della pallacanestro ma anche alla collettività, iniziando a investire tempo ed energie per riportare la Napoli del basket al successo. Come dichiarato nel sito della Società sportiva: “Il basket è visto come un mezzo di sviluppo corretto e sano del tessuto sociale della gioventù partenopea […]. Crediamo fermamente che una delle principali città italiane meriti di ritornare ai vertici di questo sport. Per farlo abbiamo cominciato con il recupero della storica denominazione societaria, e abbiamo proseguito con l’ideazione e la realizzazione di progetti importanti, per dare nuovo impulso alla pallacanestro cittadina, con la massima attenzione sia alla competitività della prima squadra che alla crescita delle giovanili”.

Il Club dei 100, si legge in una nota, “è un vero e proprio consorzio del territorio, dove le aziende possono sentirsi parte di un progetto sportivo ambizioso, sostenendo con forza e coraggio la squadra. Gabetti ne entra a far parte per la nuova stagione sportiva”. “Orbitiamo intorno al Napoli Basket dalla fine della scorsa stagione – ha affermato Mario Langella, relationship manager Campania del Gruppo Gabetti -: ci siamo affezionati alla passione sportiva e all’idea del Club dei 100. La squadra è una realtà del territorio che ci sta appassionando ed entusiasmando, oltre a rappresentare un’ottima opportunità di networking tra le aziende, anche di categoria. Il Club dei 100 ci consente infatti di entrare in contatto con il tessuto sociale e imprenditoriale del territorio campano e siamo felici di farne parte, supportando le imprese per la migliore scelta strategica con sottostante immobiliare, sostenendo così la crescita del settore“.