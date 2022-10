Il Gruppo Grimaldi alla fiera Fruit Attraction di Madrid: Italia-Spagna, tanti collegamenti e navi green

Il Gruppo Grimaldi parteciperà alla fiera Fruit Attraction, appuntamento internazionale dedicato al settore ortofrutticolo e alla catena logistica del freddo, che si terrà a Madrid dal 4 al 6 ottobre. Durante l’evento, la compagnia partenopea presenterà ai principali operatori che compongono la filiera della logistica ortofrutticola la sua vasta rete di linee marittime offerte nel Mar Mediterraneo.

Ampio risalto sarà dato ai collegamenti offerti dal Gruppo tra Italia e Spagna, a partire dallo storico servizio giornaliero Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona, effettuato con le navi ro-pax Cruise Roma e Cruise Barcelona, le prime del Mediterraneo con tecnologia Zero Emissions in Port. Altra linea di punta del Gruppo è il servizio giornaliero Livorno-Savona-Barcelona-Valencia, effettuato con 4 navi “Eco”, unità ro-ro ibride della moderna classe GG5G (Grimaldi Green 5th Generation), capaci di trasportare circa 500 semirimorchi e 180 automobili ciascuna e di effettuare soste in porto a zero emissioni.

In più, tra le grandi novità, sarà presentato il nuovo servizio ro-ro bisettimanale Salerno-Palma di Maiorca-Sagunto-Cagliari. Si tratta non solo della prima linea del Gruppo che collega direttamente l’Italia con le Isole Baleari ma anche di un importante upgrade del collegamento marittimo tra Salerno, Cagliari, e Sagunto, dato che anche su questa linea sono stati recentemente impiegati due giganti green appartenenti alla classe GG5G, le Eco Adriatica ed Eco Mediterranea.

Attualmente il Gruppo Grimaldi opera una vasta rete di autostrade del mare che collegano Italia (Sicilia e Sardegna incluse), Spagna, Grecia, Malta e Tunisia per il trasporto di ogni tipo di merce rotabile.

La fiera Fruit Attraction riunisce operatori legati al commercio ortofrutticolo mondiale presso Ifema Madrid. Lo spazio espositivo del Gruppo Grimaldi (stand 6B06, padiglione 6) si troverà nell’area Fresh Food Logistics dedicata ai professionisti del trasporto di merci refrigerate e alla logistica delle merci del comparto ortofrutticolo internazionale.