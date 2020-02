Il Gruppo Grimaldi alla fiera Fruit Logistica di Berlino

Anche quest’anno il Gruppo Grimaldi parteciperà alla Fiera Fruit Logistica, il maggiore appuntamento internazionale della logistica ortofrutticola, che si terrà a Berlino dal 5 al 7 febbraio prossimo. Durante l’evento, il Gruppo presenterà ai principali operatori che compongono la filiera della logistica ortofrutticola la sua vasta rete di linee marittime, offerte con i marchi Grimaldi Lines, Finnlines e Minoan Lines, nel bacino del Mediterraneo, e nei Mari Baltico e del Nord.

Più precisamente, sarà dato risalto al potenziamento di alcuni collegamenti cruciali per mercato ortofrutticolo, come quelli che riguardano la Sardegna. Grazie all’allungamento e all’ammodernamento delle due ammiraglie della flotta Grimaldi, Cruise Roma e Cruise Barcelona, la qualità e l’efficienza del servizio giornaliero Civitavecchia – Porto Torres – Barcellona è ulteriormente migliorato. Le due navi, infatti, dispongono ora una capacità di trasporto ancora più elevata, e sono le prime navi del Mediterraneo con zero emissioni in porto. La Sardegna è inoltre collegata in maniera sempre più efficace anche al Nord Italia, grazie al potenziamento delle linee regolari del Gruppo che collegano i principali porti dell’isola allo scalo di Livorno.

D’altra parte, anche i collegamenti da e per la Sicilia hanno una grandissima rilevanza per il trasporto di prodotti ortofrutticoli: in particolare, la linea Salerno-Catania, su cui sono impiegate le due unità Euroferry Egnazia ed Euroferry Olympia, offre un servizio dedicato ai guidati che è ideale per gli operatori del mercato di frutta e verdura.

Infine, ampio spazio sarà dato anche alle principali linee che collegano l’Italia alla Grecia. Tra le novità che il Gruppo illustrerà durante l’evento ci sarà infatti il potenziamento della linea Venezia – Igoumenitsa – Patrasso: a partire dalla fine di aprile, sul collegamento sarà impiegata la MV Venezia per un servizio eccezionale pensato per gli scambi di prodotti ortofrutticoli tra il Nord Italia e la Grecia. Inoltre, la delegazione del Gruppo partenopeo presenterà il servizio dedicato ai guidati offerto sulla linea Ancona – Igoumenitsa – Patrasso, operata con le navi Cruise Olympia e Cruise Europa.

Il Gruppo Grimaldi è leader a livello europeo nelle Autostrade del Mare, che rappresentano un’alternativa al “tutto strada” estremamente valida: il trasporto via mare permette infatti di evitare congestioni stradali, ritardi nelle consegne, costi di carburante eccessivi, e garantisce consegne puntuali e soprattutto regolari, grazie a collegamenti giornalieri offerti al Gruppo Grimaldi tra i più importanti bacini di import-export di prodotti ortofrutticoli.

Nello spazio espositivo del Gruppo (Hall 10.2/A04-05) saranno inoltre presenti il Porto di Barcellona ed Alis, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile.