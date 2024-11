Il Gruppo Grimaldi alla fiera Logitrans di Istanbul presenta la nuova linea ro-ro sulla rotta Italia-Grecia-Turchia

Il Gruppo Grimaldi sarà tra i protagonisti di Logitrans, la fiera internazionale della logistica e dei trasporti che si terrà a Istanbul dal 20 al 22 novembre. Durante l’evento, nel proprio spazio espositivo (Hall 3, Stand 318), la compagnia partenopea presenterà a visitatori ed operatori della logistica la sua vasta rete di linee marittime operate nel bacino del Mediterraneo, nei Mari Baltico e del Nord con i marchi Grimaldi Lines, Finnlines, Minoan Lines e Trasmed.

Particolare risalto sarà dato alla nuovissima linea Trieste-Bari-Patrasso-Ambarli, operata dalle navi gemelle Eco Mediterranea ed Eco Malta. Queste unità ro-ro ibride dalla capacità di trasporto di oltre 500 semirimorchi ciascuna sono le più ecosostenibili al mondo, poiché capaci di dimezzare le emissioni di CO 2 per unità di carico rispetto alla precedente generazione di navi ro-ro, e addirittura di azzerarle durante le soste in porto.

Con due partenze settimanali da ognuno dei tre porti, il servizio Trieste-Bari-Patrasso-Ambarli integra perfettamente l’offerta di collegamenti Grimaldi Lines. In primo luogo, il collegamento diretto tra Grecia e Turchia rappresenta un’importante innovazione nell’ambito delle Autostrade del Mare operate dal Gruppo nel Mediterraneo. Inoltre, in combinazione con il servizio trisettimanale Venezia-Bari-Patrasso (altresì operato da due navi Eco) e attraverso il trasbordo nel porto greco, la linea amplia la sua portata anche al Sud Italia, con carichi rotabili che possono muoversi facilmente da e per la Turchia passando dallo scalo pugliese. Parallelamente, attraverso la stessa modalità, Venezia rappresenta un’ulteriore porta per i mezzi rotabili che si muovono tra il Nord Italia e la Turchia.

Il Gruppo Grimaldi intende puntare decisamente su questa linea, tanto che vi impiegherà presto una terza nave gemella di Eco Mediterranea ed Eco Malta, recentemente varata presso i cantieri cinesi Jinling, e non esclude l’affiancamento di una quarta unità della stessa classe “Eco”.

Continua, così, a rafforzarsi la leadership del Gruppo Grimaldi nelle Autostrade del Mare, che rappresentano un’alternativa al “tutto strada” efficiente ed ecosostenibile: il trasporto via mare permette, infatti, di evitare congestioni stradali, ritardi nelle consegne, costi di carburante eccessivi, e garantisce consegne puntuali e soprattutto regolari, grazie a collegamenti marittimi capillari e frequenti.