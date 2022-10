Il Gruppo Grimaldi ordina cinque nuove navi in Cina: investimento da 1 mld di euro

Il Gruppo Grimaldi continua a investire per potenziare e migliorare la propria flotta. La compagnia di navigazione ha firmato oggi una commessa per la costruzione di cinque nuove navi PCTC (Pure Car Truck Carriers) con il cantiere China Merchants Heavy Industries Jiangsu, società parte di China Merchant Industry Holdings. L’accordo prevede l’opzione per ulteriori cinque unità, per un investimento complessivo di circa 1 miliardo di euro.

Con una capacità di carico di oltre 9.000 CEU, le nuove costruzioni sono state progettate per il trasporto di Veicoli Elettrici (EV). Le navi hanno anche ricevuto la notazione di classe Ammonia Ready dal Rina, che certifica che sono state ideate e saranno costruite per essere convertite in una fase successiva all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile marino. Inoltre, anche queste navi saranno dotate di mega batterie al litio, oltre a pannelli solari e collegamento a terra, che consentiranno loro di raggiungere l’obiettivo Zero Emission in Port ®. Le altre principali innovazioni tecnologiche istallate a bordo sono il sistema di Air Lubrification, una propulsione innovativa e un design dello scafo ottimizzato, che mirano a ridurre l’impatto ambientale.

“Continua la forte alleanza tra il Gruppo Grimaldi e China Merchants Industrial Group e si rafforza la cooperazione strategica tra i due gruppi per ottenere vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per entrambi”, ha dichiarato Mr. Hu, General Manager di China Merchant Industry Holdings, durante la cerimonia di firma del contratto. “Il Gruppo Grimaldi è stato un vero e proprio pioniere della sostenibilità ambientale, con iniziative volte a ridurre anno dopo anno le emissioni di CO2 delle proprie attività. Le navi a potenziale doppia alimentazione saranno molto più efficienti rispetto a quelle progettate nel passato; esse consumeranno il 50% in meno di carburante rispetto alla generazione precedente di navi car carrier – ha affermato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo Grimald -. Stiamo assistendo a un’evoluzione che porterà il settore verso l’obiettivo delle emissioni zero. L’ordine firmato oggi, di un nuovo tipo di nave pronta per l’utilizzo dell’ammoniaca, è una sfida, soprattutto perché i combustibili alternativi per la decarbonizzazione dell’industria non sono al momento disponibili. La realizzazione di una tale innovazione richiede un enorme impegno di tutte le parti coinvolte ma, in seguito, questo impegno si tradurrà in progresso”.

La consegna delle cinque navi commissionate è prevista tra il 2025 e la fine del 2026, rendendo la flotta del Gruppo Grimaldi ancora più giovane ed efficiente. Le ulteriori car carrier soddisferanno le nuove esigenze del mercato e saranno impiegate in viaggi tra l’Europa, il Nord Africa e il Vicino ed Estremo Oriente.

Grazie a questa commessa, si consolida il rapporto tra il Gruppo Grimaldi ed i cantieri China Merchant Industry Holdings, che hanno già realizzato per il Gruppo 29 navi all’avanguardia negli ultimi anni.