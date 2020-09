Il gruppo Kos dona alla Regione Campania ventilatori di ultima generazione per i pazienti Covid

Il gruppo sanitario Kos ha donato alla Regione Campania ventilatori Mindray Sv300, strumenti d’avanguardia utilizzati nelle terapie intensive per assistere i pazienti con gravi difficoltà respiratorie. Questi ventilatori, che potranno dare in particolare un importante contributo nel supporto dei pazienti colpiti da Covid-19, possono essere impiegati nell’assistenza di pazienti sia adulti sia pediatrici a tutti i livelli di gravità. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ringrazia il gruppo Kos “per l’importante donazione fatta alla Regione Campania e per la collaborazione nella prevenzione e nel contenimento di possibili contagi”. Giuseppe Vailati Venturi, amministratore delegato del Gruppo Kos, spiega: “Abbiamo voluto dare un contributo concreto al rafforzamento dei reparti di terapia intensiva del Servizio sanitario di Regione Campania. La nostra società, presente in Campania con l’attività di riabilitazione del Gruppo Santo Stefano, ha potuto apprezzare l’impegno e il rigore con i quali la Regione Campania ha gestito le attività di prevenzione e contenimento del Sars Cov 2”.