Il Gruppo Lo Conte acquisisce il marchio Giusto® della storica casa farmaceutica Giuliani

Il Gruppo irpino Lo Conte, leader nel mercato delle farine speciali e degli ingredienti per dolci e salati con i marchi Le Farine Magiche, Decorì e Molino Vigevano, rileva da Giuliani Farmaceutici il marchio Giusto®. L’acquisizione dello storico brand segna l’ingresso e lo sviluppo del Gruppo Lo Conte nel canale farmacie, confermando la volontà di intercettare e anticipare le nuove modalità di consumo dopo la pandemia. Si tratta di “una linea di prodotti per l’alimentazione speciale – si legge in una nota diffusa dal gruppo – che nasce dall’esperienza centenaria in campo farmaceutico e gastrointestinale di Giuliani e da un’intensa collaborazione con i massimi esperti del settore. In altre parole, Giusto® è il perfetto esempio dell’incontro proficuo di due culture: scientifica ed alimentare. Nei prodotti Giusto® Giuliani ha condensato, da una parte, il rigore scientifico in campo alimentare e, dall’altra, tutta la bontà e il gusto di ingredienti attentamente selezionati, frutto di un’approfondita conoscenza alimentare”.

Il Gruppo Lo Conte si pone ora l’obiettivo “di divenire un nuovo leader di mercato dell’alimentazione speciale e di confermarsi innovatore di mercato, come avvenuto nel mercato delle farine speciali”. “La nostra è una grande storia di famiglia fatta di tradizione, integrità e innovazione- afferma Antonio Lo Conte, presidente del Gruppo -: 4 generazioni di agricoltori prima che industriali, con terreni di proprietà familiare sui quali sperimentiamo nuovi e antichi concetti di materie prime”. “Cerchiamo di essere diversi in tutto – continua -: abbiamo un centro di ricerca di oltre mille metri quadri tecnologicamente all’avanguardia dedicato alla ricerca e siamo stati il primo player ad innovare il segmento delle farine speciali per usi specifici. Oggi come ieri sono convinto che questa acquisizione sia una scelta strategica sicuramente impegnativa e allo stesso tempo sfidante. Una scelta che confermerà la crescita sostenibile che il nostro Gruppo ha da sempre nel Dna, anche nel mercato dell’alimentazione speciale, sia come ingredienti che come prodotti finiti dall’altissima qualità e sicurezza per il consumatore”. Per Christian Ciccone, amministratore di Farmafood Srl (la società del Gruppo che si occuperà della gestione del progetto) l’acquisizione “è un importante tassello nella crescita multicanale del Gruppo Lo Conte nel farmaceutico: infatti Giuliani è presente su 10 mila farmacie e un accordo di collaborazione ci permetterà di averne il presidio con il brand Giusto®”. “Una scelta di lungo periodo – continua – che vedrà di qui al 2022 il lancio di una linea di innovativi di integratori funzionali. Il mercato dei nutraceutici e integratori vale in Italia oltre 3 miliardi di euro, con un trend di crescita costante e progressivo. Un importante mercato – 10 volte più grande del mercato farine – che vogliamo conquistare e presidiare. Su questo progetto è già attivo un nuovo team di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di creare nuove linee di integratori per diverse patologie e nuovi alimenti funzionali”.

La sede operativa della nuova realtà è in Lombardia in un stabilimento all’avanguardia creato per essere il quartier generale del gruppo, sempre più aperto al mercato europeo e mondiale.

Fondato negli anni ’30 da Giuseppe Lo Conte, l’azienda oggi è leader nel mercato delle farine speciali, degli ingredienti e degli accessori per dolci e salati. Ha un fatturato consolidato di 50 milionidi euro e ha 5 sedi: la principale in Irpinia e 4 stabilimenti a Frigento (Av),

Ariano Irpino (Av), San Benedetto del Tronto (AP), Torre d’Isola (PV).

