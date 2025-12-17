Il gruppo Mcc acquista Bga e lancia con le associazioni del settore la nuova Artigiancassa

Il gruppo Mediocredito centrale e le associazioni artigiane rilanciano lo storico marchio Artigiancassa tramite una società che farà parte del gruppo bancario guidato dall’ad Francesco Minotti L’operazione è avvenuta dopo l’acquisizione dell’intermediario finanziario Backer Generoso Andria (Bga) per l’80% da parte di Mediocredito Centrale e per il 20% da Agart, società partecipata da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fedart Fidi. Come si legge in una nota, l’accordo prevede che Bga che assumerà la denominazione di Artigiancassa – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e alle micro, piccole e medie imprese spa, diventi la fabbrica prodotto attraverso l’attivazione di un canale di accesso al credito sul territorio e la gestione di misure agevolative per rispondere alle esigenze creditizie e finanziarie degli artigiani e, più in generale, dei piccoli operatori economici anche raccogliendo e valorizzando l’eredità dello storico marchio “Artigiancassa”. Il principale obiettivo della nuova Artigiancassa “sarà dare risposte immediate e puntuali ad un settore produttivo che rappresenta l’ossatura dell’Italia e del nostro Made in Italy, con l’offerta di soluzioni di finanziamento a medio lungo termine attraverso un modello di servizio che unisce i vantaggi dell’interazione personale degli Artigiancassa Point sul territorio e delle soluzioni di finanziamento digitale sviluppate da Mediocredito Centrale”. A seguito del closing si è tenuta la prima assemblea di Artigiancassa che ha nominato presidente Leopoldo Facciotti e il Consiglio di Amministrazione che, oltre al Presidente, è composto da Alessandra Cesari, Carmela D’Amato, Marco Granelli, Claudio Giovine.